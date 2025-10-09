t-online - Nachrichten für Deutschland
Dax klettert auf Rekordstand: Was dahintersteckt

DAX
24.635,19(+0,15%)
Gold
4.031,85 USD(-0,17%)
Bitcoin
104.913,68 EUR(+0,48%)
Öl Brent
66,08 USD(+0,53%)

Über 24.690 Punkte
Dax klettert auf Rekordhoch

Von t-online
Aktualisiert am 09.10.2025 - 09:43 UhrLesedauer: 1 Min.
BOERSE-MONTAG/Vergrößern des Bildes
Die Börse in Frankfurt: Hier erreichte der Dax sein Rekordhoch.
Mit 24.700 Punkten hat der Dax ein neues Rekordhoch erreicht. Der Höhenflug hat verschiedene Gründe.

Der Dax hat erstmals seit Juli ein neues Allzeithoch erreicht. Der deutsche Leitindex stieg nach der Eröffnung am Donnerstag um bis zu 0,4 Prozent und markierte einen Rekordstand von 24.693,36 Zählern. Für gute Stimmung am Aktienmarkt sorgten Hoffnungen auf eine Lösung der politischen Krise in Frankreich und ein Ende des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas.

Seit Anfang des Monats kommt der Dax auf ein Plus von rund 3,5 Prozent. "Vieles spricht dafür, dass die Rally weitergeht", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Wir erleben momentan die beste aller Welten: starke Unternehmenszahlen, stabile Zinsen und Anleger, die Schritt halten, aber nicht überdrehen."

Ottobock steht im Rampenlicht

Im Rampenlicht bei den Einzelwerten stand Ottobock. Der weltgrößte Prothesenhersteller hat ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt: Der erste Kurs wurde an der Frankfurter Börse mit 72 Euro festgestellt, neun Prozent über dem Ausgabepreis von 66 Euro.

Unter Druck geriet hingegen Gerresheimer mit einem Kursrutsch von 9,6 Prozent. Die Geschäfte des für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierenden Verpackungsherstellers laufen schlechter als erwartet. Daher kassierte der Vorstand seine Jahresziele und kündigte ein Kostensenkungsprogramm an.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
