IMF-Chefin: "Macht Euch bereit" Spitzenbanker warnt vor US-Börsencrash

Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase, ist pessimistischer als andere Banker, was die Börsenkurse angeht.

Hoch bewertete KI-Unternehmen, Krisen, Staatsverschuldung: Der US-Spitzenbanker Jamie Dimon sieht die Gefahr eines Börsencrashs.

Der Chef der US-Großbank JPMorgan Chase, Jamie Dimon, warnt vor einem möglichen Zusammenbruch der amerikanischen Aktienmärkte. Er sei "mehr besorgt als andere" über eine deutliche Marktkorrektur, sagte er der britischen BBC in einem Interview. Diese sieht er in einem Zeitraum von sechs Monaten bis zwei Jahren kommen. Im Börsendeutsch bedeutet eine Marktkorrektur, dass die Kurse an der Börse nach einer längeren Aufwärtsphase deutlich, aber vorübergehend fallen. JPMorgan Chase ist die größte Bank in den USA und eines der größten Kreditinstitute weltweit.

"Ich würde ihm (einem Crash, d. Red.) eine höhere Wahrscheinlichkeit einräumen, als meiner Meinung nach derzeit vom Markt und anderen eingepreist wird", sagte er gegenüber der BBC. "Wenn der Markt also mit zehn Prozent rechnet, würde ich sagen, dass es eher 30 Prozent sind."

Es gebe eine große Unsicherheit in der Finanzwelt, sagte er, vor allem wegen der geopolitischen Risiken, der hohen Staatsausgaben und der zunehmenden Remilitarisierung der Welt. "All diese Dinge werfen viele Fragen auf, auf die wir keine Antwort wissen", sagte er. "Daher bin ich der Meinung, dass die Unsicherheit in den Köpfen der meisten Menschen größer sein sollte, als ich es als normal bezeichnen würde."

Warnung vor Unsicherheit

Am Mittwoch hatte die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, zwar der US-Wirtschaft noch Stabilität zugesprochen, aber auch gewarnt: "Macht Euch bereit: Unsicherheit ist die neue Normalität". "Bevor jemand erleichtert aufatmet, hören Sie bitte Folgendes: Die globale Widerstandsfähigkeit wurde noch nicht vollständig auf die Probe gestellt. Und es gibt beunruhigende Anzeichen dafür, dass diese Probe noch bevorstehen könnte", sagte sie bei einer Rede in Washington.

Staatsschulden der USA (Stand 06/2025) Kennzahl Aktueller Stand Gesamtverschuldung 36,8 Billionen US-Dollar Schuldenquote ca. 123 % des BIP Jährliche Neuverschuldung ca. 6,4 % des BIP Prognose Wirtschaftswachstum 2025 2,7 % (IWF) Prognose Wirtschaftswachstum 2026 2,1 % (IWF) Zinsausgaben 2025 fast 1 Billion US-Dollar Höhe geplanter Neuanleihen (2025) über 9 Billionen US-Dollar Inflationserwartung US-Haushalte (2025) 6,5 % (Univ. Michigan, Umfrage) Rendite 30-jährige US-Staatsanleihe (Mai) 5,16 %