Benzinpreise: Bundesländer fordern Preisbremse wie in Österreich

Nach österreichischem Vorbild
Bundesländer fordern Spritpreisbremse

Von reuters
11.10.2025 - 06:40 UhrLesedauer: 1 Min.
Die Spritpreisanzeige an einer Esso-Tankstelle bei Nacht (Archivbild): Die Bundesländer machen einen Vorstoß für eine Spritnpreisbremse. (Quelle: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./imago)
Die Bundesländer fordern, die Preispolitik an Tankstellen einzuschränken. Nur noch einmal am Tag sollen die Preise steigen dürfen. Tankstellenbetreiber begrüßen das.

Die Spritpreise in Deutschland sollen nach dem Willen der Länder einem Zeitungsbericht zufolge künftig nur noch einmal am Tag steigen dürfen. Die Bundesländer fordern einem Bericht der "Rheinischen Post" vom Samstag zufolge von der Bundesregierung die Einführung einer Preisbremse nach österreichischem Vorbild.

Im Nachbarland ist es Tankstellenbetreibern demnach nur einmal täglich um 12 Uhr erlaubt, die Preise zu erhöhen. Preissenkungen dürften dagegen jederzeit vorgenommen werden.

Hintergrund ist der Zeitung nach ein Bericht des Bundeskartellamtes, wonach es 18 Preisänderungen pro Tag und Tankstelle gebe – Tendenz steigend. Immer seltener sei es möglich, bewusst in den "Preistälern" zu tanken, heißt es demnach in einem Antrag, den das Land Baden-Württemberg federführend eingebracht habe. Aus Kreisen des Bundesrates hieß es, da man sich bereits 2012 für ein solches Vorgehen ausgesprochen habe, werde die Länderkammer voraussichtlich auch diesmal zustimmen.

Der Tankstellen-Interessenverband begrüßte den Vorstoß. "Wir finden das richtig und gut", sagte Sprecher Herbert Rabl der "Rheinischen Post". Die Tankstellenbetreiber würden sich oft selber wundern, wenn Sprit ad hoc teurer werde. Viele Tankstellen müssten die Preispolitik der Mineralölkonzerne ausbaden, weil sich frustrierte Kunden beschwerten. "Deshalb begrüßen wir das als Beruhigung und Stabilisierung für den Verbraucher", sagte Rabl.

Verwendete Quellen
