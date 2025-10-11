Russlands Haushalt 2026 Jetzt bittet Putin die Bevölkerung zur Kasse

Von t-online , sic Aktualisiert am 11.10.2025 - 13:23 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin (Archivbild): Die russische Wirtschaft steht vor massiven Problemen. (Quelle: IMAGO/Kristina Kormilitsyna/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Loch im russischen Haushalt klafft immer weiter. Mit der Etatplanung für das kommende Jahr versucht der Kreml gegenzusteuern. Zahlen muss die Bevölkerung.

Russland plant für das Jahr 2026 eine Reduzierung seiner Verteidigungsausgaben – zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Wie aus dem Haushaltsentwurf hervorgeht, soll der Verteidigungsetat von derzeit 13,5 auf 12,6 Billionen Rubel gesenkt werden. Das entspricht einem Rückgang von 6,7 Prozent.

Loading...

Beobachter sehen darin jedoch kein Zeichen für eine Entspannung des Krieges, sondern einen Ausdruck der wachsenden ökonomischen Belastung.

Denn während die Ausgaben im Verteidigungsressort sinken, steigen die Mittel im Bereich "Nationale Sicherheit und Exekutive" um rund 500 Milliarden Rubel – von 3,56 auf 4,07 Billionen. Zusammengenommen bleibt das Gewicht der sicherheits- und militärbezogenen Ausgaben auf dem Niveau der Vorjahre. Laut "Welt" machen sie weiterhin rund 40 Prozent des Haushalts aus – oder etwa acht Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts.

Video | Putin macht Schuldeingeständnis vor laufenden Kameras Player wird geladen Quelle: t-online

Keine Neuausrichtung der Kriegsfinanzierung

Auch laut der russischen Ökonomin Alexandra Prokopenko ergibt sich daraus nur ein "minimaler Rückgang" dieser Ausgaben: "Das Budget weist eine nominelle Reduktion der Verteidigungsausgaben auf [...], aber die Ausgaben in der angrenzenden Kategorie – nationale Sicherheit und Strafverfolgung – steigen", schreibt Prokopenko für die Denkfabrik Carnegie Russia Eurasia Center. Der kombinierte Effekt sei ein Rückgang von lediglich 0,6 Prozent. Eine grundsätzliche Neuausrichtung der Kriegsfinanzierung sei daraus nicht abzuleiten.

Loading... Embed

Vielmehr stellt sich die Frage, wie diese Ausgaben künftig finanziert werden sollen. Der Haushaltsentwurf für 2026 sieht erhebliche Steuererhöhungen vor. So soll die Mehrwertsteuer von 20 auf 22 Prozent steigen. Gleichzeitig wird die Schwelle, ab der Unternehmen zur Zahlung verpflichtet sind, massiv gesenkt: von 60 auf 10 Millionen Rubel Jahresumsatz. Laut "Moscow Times" könnte das rund 450.000 kleine Unternehmen betreffen.

Russland will Defizit senken