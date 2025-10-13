Hier läuft das Deutschland-Spiel im Free-TV

Für Wirtschaftswissenschaften Nobelpreis geht an Wachstumsforscher

Von dpa , reuters Aktualisiert am 13.10.2025 - 12:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eilmeldung

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm wurden am Montag die letzten Nobelpreisträger des Jahres gekürt. Das sind die Gewinner.

Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an drei Forscher, die in den USA und in Europa tätig sind. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh den Preis am Montag zur Hälfte an den gebürtigen Niederländer Joel Mokyr, der in den USA forscht, und zur anderen Hälfte an Philippe Aghion, der in Frankreich und London arbeitet, sowie an den in den USA tätigen Kanadier Peter Howitt. Die Forscher wurden für Studien über innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum ausgezeichnet.

Loading...

Im vergangenen Jahr waren die drei in den USA tätigen Ökonomen Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson mit dem Preis geehrt worden. Sie erhielten ihn für ihre Forschungen zum Wohlstandsgefälle zwischen Nationen.

Mit der Bekanntgabe nimmt der diesjährige Nobelpreis-Reigen sein Ende. In der vergangenen Woche waren bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden verkündet worden.

Feierlich überreicht werden alle Nobelpreise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896). Dotiert sind die Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund eine Million Euro) pro Kategorie.