t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Webasto: Autozulieferer streicht 300 weitere Arbeitsplätze bei München

DAX
24.152,44(-0,97%)
Gold
4.110,95 USD(+0,01%)
Bitcoin
95.864,99 EUR(-3,86%)
Öl Brent
63,39 USD(+2,09%)

Kriselnde Branche
Autozulieferer Webasto streicht 300 weitere Arbeitsplätze

Von dpa
Aktualisiert am 14.10.2025 - 14:51 UhrLesedauer: 1 Min.
Die Webasto-Firmenzentrale in StockdorfVergrößern des Bildes
Der Autozulieferer Webasto hat gut 15.000 Beschäftigte. (Foto: Archivbild) (Quelle: Lino Mirgeler/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Lage der deutschen Autoindustrie ist schlecht, Besserung scheint nicht in Sicht. Ein Unternehmen nach dem anderen baut Stellen ab.

Der angeschlagene Autozulieferer Webasto will bis Jahresende 300 weitere Stellen streichen – hauptsächlich Führungspositionen in der Verwaltung. Das trifft vor allem die Unternehmenszentrale in Stockdorf vor den Toren Münchens und den benachbarten Standort in Gilching, wie das Unternehmen mitteilte.

Loading...

Der Stellenabbau soll demnach möglichst sozialverträglich über die Bühne gehen, mit dem Betriebsrat ist ein Sozialplan vereinbart. Den betroffenen Mitarbeitern wird laut Unternehmen der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten.

Mehr Stellenstreichungen als ursprünglich geplant

Webasto war im vergangenen Jahr in finanzielle Schwierigkeiten geraten, Ende August hatte der Vorstand mit Banken und Autoherstellern ein Rettungspaket in Höhe von zwei Milliarden Euro vereinbart. Bereits im Frühjahr hatte der Vorstand den Abbau von 650 Stellen in Deutschland bekanntgegeben, die neuen Stellenstreichungen kommen nun hinzu. Ende 2024 arbeiteten bei Webasto weltweit noch gut 15.300 Menschen.

Hauptprodukte des Unternehmens sind Schiebe- und Panoramadächer. Einerseits gab es in den vergangenen Jahren Misserfolg mit neuen Produkten wie Ladesäulen für Elektroautos. Webasto hatte das defizitäre Geschäft bereits Anfang 2024 wieder verkauft.

Abgesehen davon leidet Webasto – wie andere Zulieferer auch – unter den stark geschrumpften Absatzzahlen der deutschen Autohersteller in China. Noch härter getroffen als die eigentlichen Autohersteller sind die Zulieferer. Die Branche insgesamt hat den Abbau Zehntausender Stellen angekündigt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom