Carsten Maschmeyer kritisiert Donald Trump und wirft Deutschland schwere Versäumnisse vor. Auch für die Bundesregierung findet er im t-online-Interview klare Worte.

Die politische Stimmung in den USA ist angespannt: Präsident Donald Trump schickt immer wieder Militär und Nationalgarde in Städte, in denen politische Gegner regieren. Experten warnen vor einem Abrutschen in den Autoritarismus.

Star-Investor Carsten Maschmeyer ist immer wieder in den USA – zuletzt bei der Tech Week in San Francisco. Im t-online-Interview spricht er darüber, warum Trumps Kurs besonders den Tech-Giganten im Silicon Valley schadet, welche Chancen Deutschland verschläft – und wer Trump gefährlich werden kann.

t-online: Herr Maschmeyer, hatten Sie Probleme bei der Einreise in die USA?

Carsten Maschmeyer: Nein, überhaupt nicht. Fragen Sie, weil ich mich teilweise sehr Trump-kritisch äußere?

Nein, ich frage, weil man ja immer wieder von Leuten hört, die völlig ohne Grund stunden- oder sogar tagelang festgehalten werden.

Das Pech hatte ich nicht, aber ich gebe zu, ich habe mir von spezialisierten Anwälten präventiv Kontakte besorgt und die Handynummer eines sehr guten Anwalts auswendig gelernt. Dass die USA, die ja durch Immigranten entstanden sind, jetzt so eine Einreisepolitik oder Abschiebepolitik fahren, ist schon bizarr.

Glauben Sie, dass sich Trump damit einen Gefallen tut?

Nein. Ich glaube, dass Trump einen wirtschaftspolitisch schädlichen Kurs fährt. Nehmen Sie die Zölle. Zölle verteuern immer Produkte und Dienstleistungen und schaden damit der Wirtschaft. Wenn man die Tech-Giganten oder Kalifornien herausrechnet, gibt es ja in den USA kein Wachstum mehr. Trump setzt auf Krawall- und Kriegsthemen, um genau von dieser Wirtschaftsschwäche abzulenken.

Was meinen Sie damit?

Zum Beispiel, dass er das Verteidigungsministerium zum Kriegsministerium umbenannt hat oder dass er die Nationalgarde in demokratisch regierte Städte schickt. Er will den Eindruck erwecken, wir sind hier in einer ganz gefährlichen Situation. Er will, dass Wähler und Bürger sagen: Okay, dann ist uns das Wirtschaftliche jetzt egal, denn es gibt ja noch viel Wichtigeres – uns droht ja gerade Gewalt und Tod und Krieg.

Carsten Maschmeyer: Der Unternehmer spricht sich für die Vier-Tage-Woche aus. (Archivfoto) (Quelle: Christoph Hardt/imago-images-bilder) Zur Person Carsten Maschmeyer (65) wurde in Bremen geboren. Nach dem Abitur studierte er Medizin, schloss das Studium aber nicht ab. Stattdessen strebte er eine Karriere als Unternehmer an. 1987 stieg er beim Finanzvertrieb AWD ein, wo er später Co-CEO wurde. Der AWD war wegen seiner Vertriebsmethoden umstritten – einige Verbraucher verloren viel Geld. Maschmeyer räumte später Fehler ein und entschuldigte sich. 2007 erfolgte der Verkauf von AWD. Seit 2010 investiert Maschmeyer in Start-ups. Seit 2016 ist er Teil der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen". Seit etwa zehn Jahren ist er mit der Schauspielerin Veronica Ferres verheiratet.

Sie haben Trumps Vorgehen gegen demokratisch regierte Städte angesprochen. Besonders nach der Ermordung von Charlie Kirk greift die Regierung immer tiefer in die Meinungsfreiheit ein. Machen Sie sich Sorgen um das politische Klima in den USA?