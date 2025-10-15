"Um Leo zu sehen": Vonn bricht Training ab

Bürgermeister in der Kritik Angestellte verursacht Steuerschaden in Millionenhöhe

Stempel (Symbolbild): Rund fünf Millionen Euro nimmt die Gemeinde jedes Jahr durch die Gewerbesteuer ein. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

In Sande klafft durch fehlende Gewerbesteuerbescheide ein Millionenloch. Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung laufen.

In der niedersächsischen Gemeinde Sande ist ein möglicher Schaden in Millionenhöhe durch unterlassene Gewerbesteuerbescheide bekannt geworden. Nach Angaben des NDR ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen des Verdachts der Untreue gegen eine frühere Verwaltungsmitarbeiterin.

Demnach soll die Frau nur einen Bruchteil von rund 900 zu bearbeitenden Steuerfällen tatsächlich veranlagt haben. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft seien bislang lediglich 255 Bescheide ausgestellt worden. Ob diese korrekt berechnet wurden, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

SPD sieht Bürgermeister in der Verantwortung

Unklar ist derzeit, weshalb die Versäumnisse über einen längeren Zeitraum unentdeckt geblieben sind. Bereits vor dem Jahr 2023 habe es nach Informationen des NDR Hinweise von Gewerbetreibenden gegeben, dass die Gemeinde fällige Gewerbesteuern nicht eingefordert habe. Eine Reaktion der Verwaltung sei jedoch ausgeblieben.

Die SPD in Sande sieht Bürgermeister Stephan Eiklenborg in der Verantwortung. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Annika Ramke sagte dem NDR Niedersachsen, es sei fraglich, "ob Eiklenborg seiner Fürsorgepflicht ausreichend nachkomme".

Vorsätzliches Handeln oder Überforderung?

Gewerbesteuer stellt die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde dar. Nach Angaben des Bürgermeisters liegen die jährlichen Einnahmen durch die Gewerbesteuer bei etwa fünf Millionen Euro. Die genaue Höhe variiere, da sie jährlich neu berechnet werde und nicht alle der rund 600 Betriebe zur Zahlung verpflichtet seien. Mithilfe eines externen Steuerbüros werde derzeit geprüft, welche Betriebe von fehlerhaften oder fehlenden Bescheiden betroffen sind. Dabei solle auch verhindert werden, dass mögliche Nachforderungen verjähren.