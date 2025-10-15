Neue Umfrage: Union wieder vor der AfD

Ex-Immobilien-Milliardär René Benko zu zwei Jahren Haft verurteilt

Bereits im ersten von mehreren anstehenden Prozessen wurde der österreichische Ex-Milliardär René Benko zu einer Haftstrafe verurteilt.

Der österreichische Investor René Benko ist wegen Schädigung seiner Gläubiger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der 48 Jahre alte Ex-Milliardär habe durch eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro an seine Mutter Vermögen beiseitegeschafft, urteilte ein Schöffensenat des Landesgerichts Innsbruck. Im Fall einer Mietkostenvorauszahlung von 360.000 Euro wurde Benko freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Einer von vielen Ermittlungssträngen

Benko musste sich in diesem Verfahren wegen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer verantworten. Die Anklage ist nur ein Strang von insgesamt 14 Verfahren, in denen allein die österreichische Justiz wegen schweren Betrugs und Untreue ermittelt.

Das Verfahren gilt als Auftakt einer möglichen Prozess-Serie rund um die größte Firmenpleite in der jüngeren Geschichte Österreichs. Im Herbst 2023 schlitterte das Immobilien- und Handelskonglomerat Signa aus mehr als 1.130 Gesellschaften nach und nach in die Insolvenz. Steigende Zinsen und eigene Fehler hatten das Geschäftsmodell des Unternehmens untergraben.

Anklage gegen René Benko: Das sind die Hintergründe

Die Gesamtforderungen der Gläubiger an die Signa-Holding und ihre Einzelgesellschaften liegen im Milliardenbereich.

Benko hatte auch in Deutschland unter anderem mit dem Kauf der Warenhauskonzerne Kaufhof und Karstadt Schlagzeilen gemacht. Der Einstieg in den stationären Handel gilt im Rückblick als einer der belastenden Faktoren für das Geschäft von Signa.

Benko war mehrfacher Milliardär

Der Sturz des Tirolers ist tief. Zu Glanzzeiten wurde Benkos Vermögen auf fast fünf Milliarden Euro geschätzt. Seine Karriere als Immobilienspezialist begann bereits während seiner Schulzeit in Innsbruck. Statt Abitur zu machen, brach er die Schule ab und sanierte Dachböden. Mit großer Überzeugungskraft gelang es ihm später, namhafte Investoren für die von ihm 1999 gegründete Signa zu gewinnen.