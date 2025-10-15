Gemeinde setzt sich für Standort ein BSH-Werk soll schließen – mehr als 400 Jobs in Gefahr

15.10.2025

Werk in Brandenburg: BSH will rund 1.400 Stellen abbauen. (Quelle: picture alliance / Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/ZB/dpa-bilder)

Die geplante Schließung des BSH-Werks in Nauen bedroht mehr als 400 Arbeitsplätze. In der Gemeinde stößt der Plan auf heftigen Widerstand.

Mit großer Sorge hat die Gemeindevertretung Schönwalde-Glien (Havelland) auf die angekündigte Schließung des BSH-Werks im nahegelegenen Nauen reagiert. "Dieses Werk steht für das, was unsere Region stark gemacht hat: ehrliche Arbeit, Verlässlichkeit und Zukunft", steht in einem Schreiben, das der dpa vorliegt.

Der Hausgerätehersteller hatte zuvor mitgeteilt, dass die Waschmaschinenproduktion in Nauen bis Mitte 2027 auslaufe, das treffe rund 440 Beschäftigte. Insgesamt plane das Unternehmen, 1.400 Stellen zu streichen. Grund sei die schwächelnde Nachfrage.

Gemeinde: Schließung nicht nachvollziehbar

Die Gemeindevertretung könne nicht nachvollziehen, dass ein international agierender Konzern den Standort aufgebe, obwohl der Aufbau des Werks 2005 mit rund fünf Millionen Euro öffentlicher Fördermittel unterstützt worden sei.

"Die Gemeindevertretung Schönwalde-Glien steht an der Seite der Beschäftigten", heißt es in dem Schreiben. "Sie fordert eine Politik, die Verantwortung übernimmt gegenüber den Menschen, die unsere Region mit aufgebaut haben."