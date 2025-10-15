t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Brandenburg: BSH-Werk droht Schließung – Gemeinde kämpft um fast 500 Jobs

DAX
24.181,37(-0,23%)
Gold
4.206,18 USD(+1,54%)
Bitcoin
95.685,73 EUR(-1,03%)
Öl Brent
62,28 USD(-1,75%)

Gemeinde setzt sich für Standort ein
BSH-Werk soll schließen – mehr als 400 Jobs in Gefahr

Von dpa
Aktualisiert am 15.10.2025 - 21:27 UhrLesedauer: 1 Min.
BSH household appliances factory in NauenVergrößern des Bildes
Werk in Brandenburg: BSH will rund 1.400 Stellen abbauen. (Quelle: picture alliance / Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/ZB/dpa-bilder)
News folgen

Die geplante Schließung des BSH-Werks in Nauen bedroht mehr als 400 Arbeitsplätze. In der Gemeinde stößt der Plan auf heftigen Widerstand.

Mit großer Sorge hat die Gemeindevertretung Schönwalde-Glien (Havelland) auf die angekündigte Schließung des BSH-Werks im nahegelegenen Nauen reagiert. "Dieses Werk steht für das, was unsere Region stark gemacht hat: ehrliche Arbeit, Verlässlichkeit und Zukunft", steht in einem Schreiben, das der dpa vorliegt.

Loading...

Der Hausgerätehersteller hatte zuvor mitgeteilt, dass die Waschmaschinenproduktion in Nauen bis Mitte 2027 auslaufe, das treffe rund 440 Beschäftigte. Insgesamt plane das Unternehmen, 1.400 Stellen zu streichen. Grund sei die schwächelnde Nachfrage.

Gemeinde: Schließung nicht nachvollziehbar

Die Gemeindevertretung könne nicht nachvollziehen, dass ein international agierender Konzern den Standort aufgebe, obwohl der Aufbau des Werks 2005 mit rund fünf Millionen Euro öffentlicher Fördermittel unterstützt worden sei.

"Die Gemeindevertretung Schönwalde-Glien steht an der Seite der Beschäftigten", heißt es in dem Schreiben. "Sie fordert eine Politik, die Verantwortung übernimmt gegenüber den Menschen, die unsere Region mit aufgebaut haben."

Die Gemeindevertretung appelliert an die Landesregierung Brandenburg, sich mit Nachdruck für den Erhalt des Standorts Nauen einzusetzen. Zudem solle die BSH-Unternehmensleitung gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen und der IG Metall nach tragfähigen Alternativen suchen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Auch andere Kommunen und der Landkreis Havelland werden um Solidarität und Unterstützung gebeten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom