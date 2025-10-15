t-online - Nachrichten für Deutschland
Kampen auf Sylt: Abriss von Ex-Promi-Lokal "Rauchfang" hat begonnen

An seine Stelle soll eine Luxus-Boutique kommen
Ex-Promi-Lokal auf Sylt: Abriss des "Rauchfang" hat begonnen

Von t-online, jse
15.10.2025 - 21:33 UhrLesedauer: 2 Min.
Das legendäre "Rauchfang" am Strönwai in Sylt (Archivfoto): Im Januar soll das legendäre Lokal abgerissen werden.Vergrößern des Bildes
Das legendäre "Rauchfang" (Archivbild): Der Abriss soll zwei Wochen dauern. (Quelle: IMAGO/Schoening/imago-images-bilder)
Mit dem Abriss des legendären "Rauchfang" in Kampen verschwindet ein Stück Sylter Geschichte. An der berühmten Whiskymeile soll statt des Promi-Lokals künftig eine Rolex-Boutique entstehen.

Der Abriss des bekannten Sylter "Rauchfang" in Kampen hat begonnen. Am Mittwochmorgen rollten die Bagger an, um das traditionsreiche Reetdachhaus an der berühmten Whiskymeile abzutragen. In rund zwei Wochen soll das Gebäude vollständig verschwunden sein.

Mehr als 50 Jahre lang war der "Rauchfang" eine Institution auf Sylt – gastronomisch wie gesellschaftlich. Promis wie Thomas Gottschalk, Jogi Löw, Günther Jauch oder H.P. Baxxter feierten hier bis spät in die Nacht. Für viele galt das Lokal als "Wohnzimmer der Insel". 2024 war endgültig Schluss: Nach einem letzten Betreiberwechsel und kurzen Monaten unter dem Namen "mittendrin" wurde das Lokal im August geschlossen.

Abriss einer Institution: Der Bagger ist schon da.Vergrößern des Bildes
Abriss einer Institution: Der Bagger ist schon da. (Quelle: Instagram/rauchfangkampen)

Nun entsteht auf dem Grundstück ein neues Geschäftshaus. Nach Informationen der Schleswig-Holsteinischen Zeitung (SHZ) plant der Hamburger Juwelier Wempe dort unter anderem eine Rolex-Boutique, zwei weitere Einzelhandelsgeschäfte, eine Gastronomiefläche und zwei Wohnungen. Offiziell bestätigt wurde dies von Wempe bislang nicht. Das bestehende Geschäft am Strönwai 16 soll erhalten bleiben.

"Es stirbt hier ein Stück Sylt"

Dem Bauantrag hatte der Bauausschuss der Gemeinde Kampen bereits am Montagabend zugestimmt. Bürgermeisterin Steffi Böhm bestätigte auf Nachfrage, dass "das Einvernehmen zum neuen Bauantrag" erteilt wurde. Der Vorgang liegt nun bei der unteren Bauaufsichtsbehörde in Husum, die abschließend über die Genehmigung entscheidet.

Vor Ort in Kampen ist die Veränderung nicht unumstritten. "Der Rauchfang war eine Institution. Es stirbt hier ein Stück Sylt", sagte etwa Markus Hoefferer, früher DJ im benachbarten "Pony". Doch andere sehen im Umbau auch eine Chance: "Ich kenne die Whiskymeile mit neun Kneipen, jetzt gibt es nur noch zwei. Es ist gut, dass Wempe da jetzt investiert", so der langjährige Gastwirt Oskar Schnitzer gegenüber der "Bild".

Der Wandel auf der beliebten Nordseeinsel ist spürbar. Wo früher Nachtleben dominierte, greifen heute Ruhevorgaben und Luxusinfrastruktur stärker in den Ortskern ein. Die Promi-Meile verändert ihr Gesicht. Das spiegelt sich nun auch sichtbar im Straßenbild von Kampen wider.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

