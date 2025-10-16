Konzern auf Sparkurs Lebensmittelriese Nestlé streicht 16.000 Stellen

16.10.2025

Das Nestle-Logo am Hauptquartier in Vevey in der Schweiz: Der neue Konzernchef will stark sparen. (Archivbild) (Quelle: Laurent Gillieron/KEYSTONE/Archiv/dpa)

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will wieder auf Kurs kommen. Dafür will der neue Konzernchef jetzt noch mehr sparen – und streicht Tausende Arbeitsplätze.

Der neue Nestlé-Konzernchef Philipp Navratil tritt auf die Kostenbremse und streicht 16.000 Stellen. Das bis Ende 2027 angepeilte Sparziel schraubte der Manager von 2,5 Milliarden Franken auf 3,0 Milliarden hoch. "Die Welt verändert sich, und Nestlé muss sich noch schneller verändern", erklärte Navratil am Donnerstag bei der Vorlage der Quartalszahlen.

"Dazu gehört auch die schwierige, aber notwendige Entscheidung, den Personalbestand in den nächsten zwei Jahren zu reduzieren." Innerhalb von zwei Jahren sollen rund 16.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Von den geplanten Stellenstreichungen beträfen rund 12.000 Büroangestellte. Zuletzt kam der Schweizer Nahrungsmittelriese auf rund 277.000 Mitarbeiter.

In den ersten neun Monaten erzielte Nestlé einen Umsatz von 65,9 Milliarden Franken. Bereinigt um Wechselkurseinflüsse sowie Zukäufe und Verkäufe von Geschäftsbereichen erreichte der Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat damit ein Wachstum von 3,3 Prozent. Im Halbjahr lag das organische Wachstum bei 2,9 Prozent.

Analysten hatten einer von Nestlé selbst erhobenen Umfrage zufolge für neun Monate ein Plus von 3,2 Prozent geschätzt. Navratil bestätigte den Ausblick. So rechnet er in diesem Jahr weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum über den 2,2 Prozent des Vorjahres und einer bereinigten operativen Gewinnmarge von mindestens 16,0 Prozent.

Nestlé-Chef: "Jetzt müssen wir noch mehr leisten"

Zu seinen weiteren Plänen erklärte Navratil bei seinem ersten größeren öffentlichen Auftritt, das Volumenwachstum habe oberste Priorität. "Dazu haben wir unsere Investitionen zielgerichtet gesteigert und dabei schon erste Ergebnisse erzielt. Jetzt müssen wir noch mehr leisten, schneller handeln und unsere Wachstumsdynamik beschleunigen."

Der frühere Nespresso-Leiter war Anfang September an die Konzernspitze aufgerückt, nachdem Konzernchef Laurent Freixe wegen einer verheimlichten romantischen Beziehung zu einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin entlassen worden war. Doch damit nicht genug; die lange Zeit für ihre Stabilität und Berechenbarkeit bekannte Gesellschaft wechselte kurz darauf auch noch ihren Verwaltungsratspräsidenten aus.