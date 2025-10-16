t-online - Nachrichten für Deutschland
René Benko: Weiterer Prozess gegen Ex-Signa-Chef steht fest

Anklage ist rechtskräftig
Benko muss sich zweitem Prozess stellen

Von dpa
Aktualisiert am 16.10.2025 - 14:08 UhrLesedauer: 1 Min.
Ex-Milliardär René Benko muss sich einem weiteren Prozess stellenVergrößern des Bildes
René Benko vor Gericht: Nach einem ersten Urteil kommt ein neuer Prozess auf den Ex-Milliardär zu. (Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa/dpa-bilder)
Kaum ist das erste Urteil gesprochen, ist der nächste Prozess gegen den Investor René Benko absehbar. Diesen Vorwürfen muss sich der Ex-Milliardär jetzt stellen.

Der österreichische Investor René Benko muss sich einem weiteren Prozess stellen. Der Einspruch gegen eine von der Staatsanwaltschaft eingebrachte Anklage sei von der Verteidigung zurückgezogen worden, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Innsbruck. Damit sei die Anklage rechtskräftig. Konkret verdächtigt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) den 48-Jährigen erneut der Schädigung seiner Gläubiger.

Laut Anklage geht es um elf Luxusuhren, weitere Wertgegenstände und 120.000 Euro Bargeld, die der Ex-Milliardär angesichts der drohenden Pleite seiner Signa-Gruppe vor seinen Gläubigern in Sicherheit bringen wollte. Die Schadenssumme betrage 370.000 Euro. Damit liegt der Strafrahmen bei bis zu zehn Jahren Haft. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Benko will zeitnahen zweiten Prozess

Unter dem Eindruck des ersten Urteils am Mittwoch sei es der Wunsch seines Mandanten, sich so bald wie möglich dem zweiten Verfahren zu stellen, sagte sein Anwalt Norbert Wess der Deutschen Presse-Agentur.

Benko war am Mittwoch zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Gründer des Immobilien- und Handelskonzerns Signa seiner Mutter 300.000 Euro geschenkt hat, um diese Summe dem Zugriff seiner Gläubiger zu entziehen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
