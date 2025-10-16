Ein Gewürz wirkt so gut wie ein Medikament

Ticketkäufer warten auf Rückerstattung Festivalveranstalter Dannewerk Open Air ist insolvent

Von t-online 16.10.2025 - 14:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Musiker spielt E-Gitarre (Symbolbild): Der Veranstalter des Dannewerk Open Airs ist insolvent. (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Dannewerk Open Air wurde bereits im Mai abgesagt, nun folgt die Insolvenz des Veranstalters. Ein Teil der verkauften Tickets wurde erstattet.

Nach der Absage des Dannewerk Open Airs hat die zugehörige Unternehmergesellschaft (UG) von Veranstalter Thore Kuhr Insolvenz angemeldet. Viele Ticketkäuferinnen und -käufer warten weiterhin auf Rückerstattung. Das berichtet der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" (SHZ).

Das Festival, ursprünglich in Dannewerk in Schleswig-Holstein für Juli geplant, war bereits im Mai abgesagt worden. Kuhr erklärte, die Kosten seien davongelaufen und der Vorverkauf habe sich zunehmend in spätere Phasen verschoben – eine Entwicklung, die eine sichere Planung und Finanzierung unmöglich gemacht habe. Weitere Verzögerungen wären, so Kuhr, unverantwortlich gewesen.

Zukunft des Festivals ist offen

Bereits heute seien drei Viertel der knapp 500 verkauften Tickets erstattet oder in Eintrittskarten für andere Veranstaltungen wie das Baltic Open Air umgetauscht worden. Dennoch blieben Kundinnen und Kunden, die bislang leer ausgegangen sind, zurück. Kuhr weist darauf hin, dass die Dannewerk Open Air UG nach Angaben des Amtsgerichts Flensburg wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung in das Insolvenzverfahren aufgenommen wurde.

Die Insolvenzverwaltung informiere derzeit die noch offenen Forderungsinhaber über das weitere Vorgehen. Falls es gelinge, eine neue Partnerschaft zu etablieren, wolle man auch diese Personen berücksichtigen. Ob das Festival in Zukunft wiederaufleben kann, ist noch offen – Kuhr befindet sich in Gesprächen mit potenziellen Partnern, um das Projekt in anderer Form fortzusetzen.