t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Pepco: Discounter schließt 28 Filialen in Deutschland

DAX
24.272,93(+0,38%)
Gold
4.271,20 USD(+1,49%)
Bitcoin
93.350,40 EUR(-1,95%)
Öl Brent
62,47 USD(+0,31%)

Mehr als 150 Arbeitsplätze betroffen
Pepco schließt 28 Filialen in Deutschland

Von t-online, jse
16.10.2025 - 17:13 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0442384961Vergrößern des Bildes
Pepco-Filiale: Der Discounter steckt in der Krise. (Quelle: IMAGO/Weingartner-Foto/imago)
News folgen

Der Discounter Pepco reduziert seine Präsenz in Deutschland drastisch und schließt fast die Hälfte seiner Filialen. Die Sanierungspläne betreffen rund 165 Mitarbeiter.

Der angeschlagene Textildiscounter Pepco zieht sich in großem Stil aus dem deutschen Markt zurück. Wie die in London ansässige Unternehmensgruppe mitteilte, werden 28 von 64 Filialen bis Anfang 2026 geschlossen. Betroffen sind auch rund 165 Beschäftigte.

Pepco Germany steckt in der Krise. Seit Juli befindet sich der deutsche Ableger des international tätigen Einzelhändlers im Schutzschirmverfahren. Grund sind operative Verluste und strukturelle Probleme im Filialnetz, wie es vom Unternehmen heißt. Nun wird klar: Fast jede zweite Filiale in Deutschland wird aufgegeben.

Auch Verwaltung wird verschlankt

Konkret sollen bis Ende Januar 2026 insgesamt 28 Standorte geschlossen werden – nach Abschluss regulärer Abverkaufsmaßnahmen. Nur 36 deutsche Filialen gelten laut Pepco noch als wirtschaftlich tragfähig. Auch die Verwaltung in Berlin wird verschlankt. Für rund 165 der insgesamt 500 Mitarbeitenden hat das Folgen: Ihnen sollen in Kürze Kündigungen ausgesprochen werden.

Pepco verkauft vor allem günstige Kleidung, Spielzeug und Deko-Artikel. Ursprünglich hatte das Unternehmen ambitionierte Pläne für den deutschen Markt: Bis zu 2.000 Filialen sollten langfristig entstehen. Doch während Wettbewerber wie Action und Tedi ihr Filialnetz zuletzt massiv ausbauen konnten, musste Pepco nun einen deutlichen Rückschritt hinnehmen.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom