Die reichsten Deutschen: Lidl-Gründer Schwarz wieder ganz oben

Eine Familie verlor 2025 viel Geld
Das sind die reichsten Deutschen

Von t-online
16.10.2025 - 18:38 Uhr
Lidl: Firmengründer Dieter Schwarz bleibt reichster Deutscher.
Auch 2025 führt Dieter Schwarz die Liste der reichsten Deutschen an. Doch nicht alle Milliardäre verzeichnen Zuwächse.

Dieter Schwarz, Gründer von Lidl und Kaufland, bleibt mit einem geschätzten Vermögen von 46,5 Milliarden Euro auch 2025 der reichste Deutsche. Sein Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Milliarden Euro. Damit liegt er weiterhin deutlich vor der Industriellenfamilie Susanne Klatten und Stefan Quandt (BMW), deren Vermögen bei 36,1 Milliarden Euro liegt – ein Plus von 1,7 Milliarden.

Den dritten Platz belegen die Familien Albrecht und Heister (Aldi Süd) mit 27,7 Milliarden Euro, ebenfalls mit leichtem Zugewinn. Dahinter folgen mehrere Unternehmensfamilien, deren Vermögen zum Teil deutlich gesunken ist. So verlor die Pharma-Familie Merck aus Darmstadt 9,3 Milliarden Euro – das größte Minus in den Top Ten. Auch die Reimanns (JAB Holding) und Klaus-Michael Kühne (Logistikunternehmen Kühne + Nagel) verzeichneten Verluste im hohen einstelligen Milliardenbereich.

Neu in den Top Ten ist Tech-Milliardär Andreas von Bechtolsheim mit einem Vermögen von 18,2 Milliarden Euro. Er ist Mitgründer von Arista Networks und investierte früh in Sun Microsystems. Die SAP-Gründerfamilien Hasso Plattner (17,7 Milliarden Euro) und die Erben von Theo Albrecht (Milliarden Euro) komplettieren die Liste.

