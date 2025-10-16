Uralte Krankheit breitet sich wieder aus

Von t-online 16.10.2025 - 19:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tegut: Zuvor war von 35 Standorten die Rede. (Quelle: IMAGO/Elke Münzel/imago)

Lebensmittelhändler Tegut will offenbar deutlich mehr Filialen verkaufen als bisher bekannt. Betroffen sein könnte auch die deutsche Kernregion der Kette.

Der Lebensmittelhändler Tegut prüft laut einem Bericht der "Lebensmittel-Zeitung" die Abgabe von rund 50 weiteren Filialen – damit würde das bisherige Abgabegebiet deutlich ausgeweitet. Bisher war von etwa 35 Standorten die Rede, insbesondere in Süddeutschland. Nun könnten auch Märkte im Kerngebiet wie der Rhein-Main-Region betroffen sein.

Laut einer Sprecherin der Tegut-Muttergesellschaft Migros Zürich sei die Überprüfung des Filialnetzes Teil des laufenden Sanierungsprozesses. 2024 hatte die Migros-Gruppe bereits etliche Tegut-Filialen geschlossen oder an andere Händler übergeben. Genaue Details zu betroffenen Märkten oder künftigen Eigentümern nannte Tegut bislang nicht.