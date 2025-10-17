t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Porsche-Chef Oliver Blume tritt Posten ab: Konzentration auf VW-Führung

Eilmeldung
Kinderleiche ist vermisster Fabian
DAX
23.773,02(-2,06%)
Gold
4.339,80 USD(+0,31%)
Bitcoin
90.710,00 EUR(-4,70%)
Öl Brent
61,02 USD(-2,32%)

Sportwagenhersteller sucht neue Führung
VW- und Porsche-Chef gibt Doppelrolle auf

Von reuters, t-online
17.10.2025 - 08:44 UhrLesedauer: 1 Min.
Oliver BlumeVergrößern des Bildes
Blume (Archivbild): (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Er war gleichzeitig Chef von VW und Porsche, nun gibt er ein Amt auf. Oliver Blume wird künftig nicht mehr den Sportwagenhersteller leiten.

VW-Konzernchef Oliver Blume gibt einem Bericht zufolge sein Amt als Chef des Sportwagenherstellers Porsche bald auf. Der Aufsichtsrat habe sich auf einen Nachfolger geeinigt, "ab kommendem Jahr" werde Blume das Amt in neue Hände übergeben, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag unter Berufung auf Insider. Damit würde die viel kritisierte Doppelrolle Blumes an der Spitze der beiden Autobauer enden.

Die Zeitung berichtete, der Name des Nachfolgers werde noch geheim gehalten. "Nur so viel sickerte aus Aufsichtsratskreisen durch: Es handelt sich um einen Mann. Er ist technisch versiert und kein Unbekannter in der Volkswagen-Welt." Der Aufsichtsrat von Porsche solle zeitnah über die Personalien abstimmen.

Porsche steckt tief in der Krise. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden gut 212.500 Fahrzeuge verkauft, das sind rund sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Angesichts der milliardenschweren Belastungen durch den Strategieschwenk, wieder verstärkt Verbrenner zu bauen, geht die Porsche-Führung in diesem Jahr von deutlich weniger Gewinn aus. Die Kosten für den Umbau summieren sich auf rund 3,1 Milliarden Euro, wie Porsche Mitte September mitteilte.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom