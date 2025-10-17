239 Arbeitsplätze in Gefahr Container-Spezialist rutscht in die Insolvenz

17.10.2025

Container im Bremer Hafen (Symbolbild): Das Unternehmen hat Standorte in Bremen, Hamburg und Duisburg.

Dettmer Container Packing aus Bremen ist insolvent. Sanierungspläne werden geprüft, doch das Schicksal der Angestellten an den drei Standorten ist ungewiss.

Die Stauerei Dettmer Container Packing (DCP) hat beim Amtsgericht Bremen Insolvenz angemeldet. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Gesellschafter BLG Logistics und Dettmer Group führten anhaltende wirtschaftliche Schwierigkeiten und eine fehlende Fortführungsprognose zu diesem Schritt. Von der Insolvenz sind insgesamt 239 Arbeitsplätze an den Standorten Bremen, Hamburg und Duisburg betroffen.

Die Marktlage und Branchenbedingungen hätten sich in den vergangenen Jahren spürbar verschlechtert und die Ertragslage des Unternehmens nachhaltig belastet, heißt es in der Mitteilung der Gesellschafter. Trotz mehrerer Restrukturierungsversuche sei keine Stabilisierung erreicht worden, die eine Fortführung des Geschäftsbetriebs ermöglicht hätte.

Nach der Bildung eines vorläufigen Gläubigerausschusses soll das Amtsgericht Bremen im Laufe der Woche einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen. Dieser wird die wirtschaftliche Lage des Container-Spezialisten prüfen und mögliche Sanierungsoptionen ausloten. Die beiden Gesellschafter BLG Logistics und Dettmer Group haben angekündigt, das Verfahren konstruktiv zu unterstützen, um eine bestmögliche Lösung für Belegschaft, Geschäftspartner und Gläubiger zu erreichen.

Mitarbeiter in Bremen, Hamburg und Duisburg

Von den insgesamt 239 betroffenen Mitarbeitern sind 133 in Bremen, 75 in Hamburg und 24 in Duisburg beschäftigt. Sie wurden bereits über die Insolvenz informiert. Auch die PCB Packing Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Bremen, eine hundertprozentige Tochter der DCP, könnte von der Insolvenz betroffen sein. Ein entsprechender Antrag werde derzeit geprüft und sei aufgrund der engen Verknüpfung beider Firmen wahrscheinlich.