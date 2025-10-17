"Alarmierende Lage" Autobauer schlagen wegen Chipmangel Alarm

Von afp , reuters 17.10.2025 - 12:39 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Nexperia-Mitarbeiter im niederländischen Nijmegen: Der Chiphersteller hat vor drohenden Lieferengpässen gewarnt. (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der niederländische Chiphersteller hat mitgeteilt, dass das Unternehmen nicht mehr alle Lieferungen einhalten wird. Jetzt ist die deutsche Autoindustrie in Sorge.

Die Autoindustrie schlägt Alarm wegen drohender Produktionsausfälle durch Lieferprobleme des niederländischen Chipherstellers Nexperia. Nach dem europäischen Verband ACEA warnte nun auch die US-Autolobby vor Störungen der Produktion. Nexperia habe Autobauer und Zulieferer am 10. Oktober darüber informiert, dass es seine Lieferungen nicht mehr garantieren könne, erklärte der europäische Autoverband ACEA bereits am Donnerstag.

Ohne die Chips von Nexperia, die in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugen verbaut werden, drohten Produktionsstopps. Die Bestände reichten nur noch wenige Wochen. "Wir befinden uns plötzlich in dieser alarmierenden Lage", erklärte ACEA-Generaldirektorin Sigrid de Vries. "Wir brauchen wirklich schnelle und pragmatische Lösungen von allen beteiligten Ländern."

In den USA drängte der Verband Alliance for Automotive Innovation, der unter anderem General Motors, Toyota, Ford und Volkswagen vertritt, auf eine schnelle Lösung. "Wenn die Lieferung von Auto-Chips nicht schnell wieder aufgenommen wird, wird dies die Autoproduktion in den USA und vielen anderen Ländern stören und einen Dominoeffekt auf andere Branchen haben", sagte Verbandschef John Bozzella. Einigen Autobauern zufolge könnten US-Werke bereits im kommenden Monat betroffen sein.

China verhängt Export-Stopp

Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China, der zu Ausfuhrbeschränkungen für Nexperia von beiden Seiten führte. Die Firma aus den Niederlanden gehört dem chinesischen Konzern Wingtech. Die niederländische Regierung hatte in einem höchst ungewöhnlichen Vorgang die Kontrolle über das Unternehmen übernommen. Den Haag verwies auf niederländische und europäische Sicherheitsinteressen und wandte ein Gesetz aus der Zeit des Kalten Krieges an, das zuvor noch nie zum Einsatz gekommen war.

Mit weltweit rund 11.700 Beschäftigten ist Nexperia der führende Anbieter einfacher Halbleiter wie Dioden oder Transistoren. In Hamburg ist das größte Werk, in Deutschland hat Nexperia 2.500 Mitarbeitende. Die Chips werden nach China zur Verpackung und Weiterverarbeitung geliefert. Doch das chinesische Handelsministerium verbot Anfang Oktober den Export bestimmter Bauteile mit Nexperia-Chips. Das betrifft Wingtech zufolge 80 Prozent der Endprodukte.

In den USA steht Wingtech wegen angeblicher Gefahren für die nationale Sicherheit auf einer Sanktionsliste von Unternehmen, mit denen US-Firmen keine Geschäfte machen dürfen. Am Sonntag hatte die niederländische Regierung die Kontrolle bei Nexperia übernommen und den chinesischen Firmenchef per Gerichtsbeschluss absetzen lassen. Sie begründete dies mit der Sorge vor einer Weitergabe von Technologie an die chinesische Muttergesellschaft. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorging, drängte die US-Regierung die Niederlande zu diesem Schritt. Nexperia erklärte am Dienstag, man sei mit Ausfuhrbeschränkungen sowohl aus den USA als auch aus China konfrontiert und suche Gespräche.

Autobauer rechnen mit Lieferproblemen