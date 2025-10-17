t-online - Nachrichten für Deutschland
Lufthansa prüft Streichung von 100 Flügen

Inlandsverbindungen betroffen
Hohe Kosten: Lufthansa will Flüge streichen

Von dpa
18.10.2025 - 01:44 UhrLesedauer: 1 Min.
Bei Inlandsflügen der Lufthansa wird es wohl Streichungen geben. Die Fluggesellschaft prüft Inlandsflüge.

Die Lufthansa prüft unter Verweis auf hohe Steuern und Gebühren die Streichung von zahlreichen Inlandsflügen. "Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", sagte Konzernchef Carsten Spohr der "Welt am Sonntag". "Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten."

Die Kosten für den Flugbetrieb innerhalb Deutschlands hätten sich seit 2019 verdoppelt, sagte Spohr weiter. Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stünden deshalb auf dem Prüfstand.

Die Zahl der Passagiere auf Inlandsflügen hatte anders als auf Auslandsflügen nach der Corona-Pandemie nicht mehr das Niveau von zuvor erreicht. Das liegt nach Einschätzung von Branchenverbänden vor allem an der gesunkenen Zahl der Geschäftsreisen, die durch Videokonferenzen ersetzt wurden, sowie Verlagerungen auf die Schiene.

