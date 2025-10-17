Inlandsverbindungen betroffen Hohe Kosten: Lufthansa will Flüge streichen

Bei Inlandsflügen der Lufthansa wird es wohl Streichungen geben. Die Fluggesellschaft prüft Inlandsflüge.

Die Lufthansa prüft unter Verweis auf hohe Steuern und Gebühren die Streichung von zahlreichen Inlandsflügen. "Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein", sagte Konzernchef Carsten Spohr der "Welt am Sonntag". "Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten."

Die Kosten für den Flugbetrieb innerhalb Deutschlands hätten sich seit 2019 verdoppelt, sagte Spohr weiter. Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stünden deshalb auf dem Prüfstand.