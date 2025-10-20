Sender will nicht mehr mit Raab arbeiten

U-Boot-Konzern mit Auftrieb Thyssenkrupp bringt Marinesparte an die Börse

Von afp , reuters 20.10.2025 - 13:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Kieler Werft von TKMS: Der Marineschiffbauer legt einen fulminanten Börsenstart hin. (Archivbild) (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der kriselnde Industriekonzern Thyssenkrupp hat seine U-Boot-Tochter TKMS erfolgreich an der Börse platziert. Diese Produkte produziert das Unternehmen.

Die Marinesparte des kriselnden Industriekonzerns Thyssenkrupp, TKMS, ist am Montag erfolgreich an der Börse in Frankfurt gestartet. Der Aktienkurs lag zunächst bei 60 Euro und stieg wegen hoher Nachfrage zeitweise auf fast 100 Euro. Der Unternehmenswert von TKMS überschritt dabei zeitweise sogar jenen des Thyssenkrupp-Mutterkonzerns: Während der Wert aller Thyssenkrupp-Aktien durch die Abspaltung zeitweise unter die 6-Milliarden-Marke schrumpfte, wurde TKMS in der Spitze mit 6,2 Milliarden Euro bewertet.

TKMS profitiert insbesondere von gestiegenen Ausgaben für Rüstung in Europa. Dabei bleibt Thyssenkrupp mit einem Anteil von 51 Prozent "strategische Mehrheitsgesellschafterin" an der Marinesparte.

TKMS liefert Systeme für U-Boote und Marineschiffe und produziert maritime Elektronik und Sicherheitstechnik und ist nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen der Marineindustrie. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 9.100 Menschen auf drei Werften in Kiel, Wismar und Itajai in Brasilien sowie an weiteren Standorten. Der Auftragsbestand hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht und lag Stand Ende Juni auf einem Rekordhoch von 18,6 Milliarden Euro.

Stahlsparte soll nach Indien verkauft werden

TKMS-Chef Oliver Burkhard erklärte: "Heute schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte von TKMS auf und setzen gleichzeitig ein starkes Zeichen für die maritime Sicherheit." Die Unabhängigkeit werde es dem Unternehmen ermöglichen, "in Zukunft noch agiler und flexibler zu werden". Dies werde den Kunden und Partnern in der Nato "bei der dringend notwendigen Modernisierung ihrer Seestreitkräfte zugute kommen".

Thyssenkrupp als Mehrheitseigentümer bleibe am Erfolg beteiligt, erklärte TKMS. Der Chef von Thyssenkrupp, Miguel López, erklärte, für den Konzern sei der Börsengang von TKMS "auch ein wichtiger Meilenstein bei der Neuausrichtung auf die fokussierte Führung leistungsstarker Einheiten".

Thyssenkrupp soll eine Finanzholding werden, die weiterhin Beteiligungen an eigenständigen Unternehmen unter ihrem Dach hält. Der Konzern will daher alle seine Geschäftsbereiche verkaufen oder abspalten, darunter die kriselnde Stahlsparte und die Autozuliefersparte.