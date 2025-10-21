Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nehmen diese Einschätzungen "zur Kenntnis", heißt es in dem Entwurf des Ratsdokuments. Dort wird zugleich festgehalten, ein Verbot der Herstellung, Einfuhr und des Verkaufs von Filterzigaretten könne ein "wichtiger Schritt" sein. Ein Verbot alternativer Produkte wie E-Zigaretten werden als "zusätzliche Regulierungsoption" erwähnt.

Am Dienstag könnte das Papier finalisiert werden

Es sind scharfe Formulierungen, an denen sich die Tabakindustrie stößt. Das Entwurfspapier ist indes noch nicht fertig ausgearbeitet. Es enthält zahlreiche Fettungen; manche Absätze sind halb oder ganz gestrichen. Nach Informationen von t-online tagt die Ratsarbeitsgruppe "Public Health", die sich mit dem Papier befasst, am Dienstag, womöglich wird sie dort das Papier finalisieren.

Weiter unten steht denn auch: Man nehme zudem eine Empfehlung der WHO zur Kenntnis, "wonach neben Filtern auch ein Verbot von Einwegkunststoffen in allen Tabakprodukten und von Kunststoffen in Verpackungen eine Regelungsoption darstellt". Das klingt schon deutlich weniger nach einem Totalverbot von Filterzigaretten.

Ohnehin handelt es sich nicht um einen Gesetzesvorschlag der EU. Das EU-Ratspapier zielt vielmehr darauf ab, eine gemeinsame Linie für die 11. Vertragsstaatenkonferenz der WHO-Tabakrahmenkonvention (COP11) zu entwickeln, die vom 17. bis zum 22. November in Genf stattfindet. Dort werden zwar keine bindenden Gesetze beschlossen, wohl aber politische Leitlinien, die den Rahmen für spätere Regulierungen auf EU-Ebene vorgeben können. Ein mögliches Filterverbot könnte daher frühestens im Rahmen der nächsten Überarbeitung der europäischen Tabakproduktrichtlinie zur Debatte stehen, die für die kommenden Jahre erwartet wird.

Auch Schockbilder gingen auf WHO-Empfehlung zurück

Für die Tabakbranche bedeutet der Entwurf jedoch mehr als nur Symbolik. Immerhin kam es in der Vergangenheit bereits vor, dass Leitlinien der WHO den Ausgangspunkt für spätere Gesetzgebung in der Europäischen Union bildeten.

Ein Beispiel dafür sind die Schockbilder auf Zigarettenpackungen: Auch sie wurden nicht direkt von der EU entwickelt, sondern gehen auf die WHO-Tabakrahmenkonvention und die Konferenz der WHO-Vertragsstaaten zurück. Die EU setzte die dort empfohlenen Maßnahmen in der Tabakproduktrichtlinie von 2014 um – sie gelten seit 2016 in allen Mitgliedstaaten verpflichtend.

Aus Sicht der Industrie ist daher nicht entscheidend, dass aktuell kein Verbot von Filterzigaretten vorliegt. Entscheidend ist, dass die EU sich auf internationaler Ebene zu einem Ziel bekennen könnte, das in ein paar Jahren in eine europäische und letztlich nationale Gesetzgebung überführt werden könnte.