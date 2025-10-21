Manager zahlt, um beim Letzten zu arbeiten

Zweijährige Haftstrafe Signa-Gründer Benko wehrt sich gegen Verurteilung

Von reuters 21.10.2025 - 11:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

René Benko: Der Ex-Milliardär geht gegen seine Verurteilung vor.

In einem ersten Prozess wurde René Benko zu einer Haftstrafe verurteilt. Dagegen geht der Immobilienunternehmer jetzt vor.

Der Tiroler Immobilienunternehmer und Signa-Gründer René Benko geht juristisch gegen seine Verurteilung zu einer zweijährigen Haftstrafe wegen Gläubigerschädigung vor. Sein Anwalt Norbert Wess legte am Montag gegen das Urteil des Landesgerichts Innsbruck eine Nichtigkeitsbeschwerde sowie Berufung ein, wie er auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Die Nichtigkeitsbeschwerde richtet sich gegen die inhaltliche Verurteilung, die Berufung gegen die Höhe der verhängten Strafe.

Benko war vergangene Woche wegen Gläubigerschädigung im Zusammenhang mit seiner Insolvenz als Einzelunternehmer zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der 48-Jährige kurz vor der Insolvenz 300.000 Euro an seine Mutter überwiesen und damit Gläubiger geschädigt habe.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Unternehmer befindet sich seit seiner Festnahme im Januar in Untersuchungshaft. Mehrere Anträge seiner Verteidiger auf Haftentlassung wurden unter Verweis auf Tatbegehungsgefahr abgelehnt.

In einem zweiten Anklagepunkt, der eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung von rund 360.000 Euro betraf, war Benko freigesprochen worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will gegen diesen Freispruch ihrerseits Rechtsmittel einlegen. Auch hier lautete der Vorwurf auf Gläubigerschädigung.