21.10.2025

Bert Habets: Er verlässt seinen Posten als CEO bei ProSiebenSat.1. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Uwe Koch/imago)

Der Berlusconi-Konzern tauscht die Führungsspitze von ProSiebenSat.1 aus. Neben dem CEO sind weitere Posten betroffen.

Das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 stellt seinen Vorstand neu auf. Das hat das Unternehmen aus Unterföhring bei München am Dienstag mitgeteilt. Der niederländische CEO Bert Habets gibt mit sofortiger Wirkung seinen Posten an Marco Giordani ab, der bisher Finanzvorstand (CFO) des italienischen Medienkonzerns Media for Europe (MFE) war. Der Berlusconi-Konzern hatte zuvor die volle Kontrolle über ProSiebenSat.1 erhalten.

Die Entscheidung sei in "bestem gegenseitigem Einvernehmen" gefallen, teilt das Unternehmen weiter mit. Habets werde seinen Nachfolger bis Jahresende beraten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.

Zudem werde Bob Rajan mit sofortiger Wirkung als neuer Finanzvorstand (CFO) zu ProSiebenSat.1 wechseln. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Auch Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer von ProSiebenSat.1, hat entschieden, mit sofortiger Wirkung von seiner Position zurückzutreten.