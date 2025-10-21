Nach Übernahme Chef von ProSiebenSat.1 tritt ab
Der Berlusconi-Konzern tauscht die Führungsspitze von ProSiebenSat.1 aus. Neben dem CEO sind weitere Posten betroffen.
Das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 stellt seinen Vorstand neu auf. Das hat das Unternehmen aus Unterföhring bei München am Dienstag mitgeteilt. Der niederländische CEO Bert Habets gibt mit sofortiger Wirkung seinen Posten an Marco Giordani ab, der bisher Finanzvorstand (CFO) des italienischen Medienkonzerns Media for Europe (MFE) war. Der Berlusconi-Konzern hatte zuvor die volle Kontrolle über ProSiebenSat.1 erhalten.
Die Entscheidung sei in "bestem gegenseitigem Einvernehmen" gefallen, teilt das Unternehmen weiter mit. Habets werde seinen Nachfolger bis Jahresende beraten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.
Zudem werde Bob Rajan mit sofortiger Wirkung als neuer Finanzvorstand (CFO) zu ProSiebenSat.1 wechseln. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Auch Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer von ProSiebenSat.1, hat entschieden, mit sofortiger Wirkung von seiner Position zurückzutreten.
Die Holding MFE der Familie des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi hält nach ihrem Übernahmeangebot gut 75 Prozent an der bayerischen Senderkette. Die Italiener hatten zuletzt schon dafür gesorgt, dass ihre Vertreter die Mehrheit im Aufsichtsrat bekommen. In der Branche war es kein Geheimnis, dass MFE über kurz oder lang auch die Führungsspitze auswechseln würde, um damit quasi durchregieren zu können.
