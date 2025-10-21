Betreibergesellschaft insolvent Pizza Hut schließt in Großbritannien 79 Standorte
Pizza Hut schließt zahlreiche Filialen in Großbritannien. Daran hängen über 1.000 Arbeitsplätze.
In Großbritannien sollen 68 Pizza-Hut-Restaurants und elf Lieferstandorte geschlossen werden. Grund ist die Insolvenz des bisherigen Betreibers DC London Pie, der nur wenige Monate nach der Übernahme der britischen Filialen zahlungsunfähig geworden ist. Laut "Sky News" sollen im Zuge der Schließungen mehr als 1.200 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren.
Weitere 64 Standorte, die DC London Pie ebenfalls betrieb, wurden im Rahmen eines sogenannten Pre-Pack-Verfahrens vom Pizza-Hut-Mutterkonzern Yum! Brands übernommen. Diese Filialen bleiben erhalten. Pizza-Hut-Europachef Nicolas Burquier sprach von einer "gezielten Übernahme", bei der es darum gehe, "das Gästeerlebnis zu sichern und Arbeitsplätze dort zu schützen, wo es möglich ist". Die Vereinbarung sei Teil der Bemühungen, den Betrieb an ausgewählten Standorten zu stabilisieren.
Die Pleite hatte sich bereits angedeutet: Rund sechs Wochen vor dem Insolvenzantrag hatte eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands ein Zwangsauflösungsverfahren gegen DC London Pie eingeleitet. Das Unternehmen war Anfang 2025 gegründet worden und hatte 139 britische Pizza-Hut-Filialen vom bisherigen Betreiber übernommen.
Die Situation hat keine direkten Auswirkungen auf den deutschen Markt, da hierzulande unabhängige Lizenznehmer tätig sind. Dennoch verweist die Entwicklung auf strukturelle Herausforderungen, mit denen die Systemgastronomie in vielen europäischen Ländern aktuell konfrontiert ist.
