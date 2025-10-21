470.000 Tonnen Nudeln Pasta-Boom in Deutschland: Rekord-Importe aus Italien

21.10.2025

Die Pasta-Importe steigen in Deutschland weiter. (Symbolbild) (Quelle: Michael Bihlmayer)

Deutschland erlebt einen regelrechten Pasta-Boom bei den Nudelimporten. Aber auch die Produktion hierzulande steigt.

Bei Spaghetti oder Tortellini setzen deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend auf Originalware aus dem Land der Pasta: Deutschland hat im vergangenen Jahr so viele Nudeln importiert wie noch nie – überwiegend aus Italien. Die Einfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund neun Prozent auf fast 470.000 Tonnen im Wert von rund 647 Millionen Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ganze 86 Prozent der Teigwaren kamen aus Italien.

Weitere wichtige Lieferländer waren Österreich (3,6 Prozent aller Nudelimporte) und die Türkei (1,5 Prozent).