Höhenflug beendet Nach Rekordhoch: Goldpreis fällt deutlich

Von dpa 21.10.2025 - 19:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Höhenflug des Goldpreises scheint vorerst beendet zu sein. Eine echte Trendwende sehen Experten jedoch nicht.

Der Goldpreis hat nach einer wochenlangen Rekordserie einen deutlichen Dämpfer erhalten. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) fiel zeitweise auf 4.168 US-Dollar, nachdem der Kurs zuvor sechs Handelstage in Folge gestiegen und am Montag mit 4.357 Dollar auf ein Allzeithoch geklettert war.

Getrieben wurde der Goldpreis zuletzt durch geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und die zeitweise Schließung von Regierungsbehörden, was Anleger dazu veranlasste, sich von risikoreicheren Anlageklassen wie Aktien abzuwenden. Seit Jahresbeginn hatte das Edelmetall mehr als 60 Prozent an Wert gewonnen.