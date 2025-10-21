t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Goldpreis fällt nach Rekordhoch: Starker US-Dollar belastet den Kurs

DAX
24.330,03(+0,29%)
Gold
4.119,57 USD(-5,43%)
Bitcoin
96.988,49 EUR(+2,27%)
Öl Brent
60,94 USD(-0,65%)

Höhenflug beendet
Nach Rekordhoch: Goldpreis fällt deutlich

Von dpa
21.10.2025 - 19:19 UhrLesedauer: 1 Min.
GoldVergrößern des Bildes
Der Goldpreis ist nach seiner Rekordjagd wieder deutlich gefallen. (Quelle: Mark Baker/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Der Höhenflug des Goldpreises scheint vorerst beendet zu sein. Eine echte Trendwende sehen Experten jedoch nicht.

Der Goldpreis hat nach einer wochenlangen Rekordserie einen deutlichen Dämpfer erhalten. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) fiel zeitweise auf 4.168 US-Dollar, nachdem der Kurs zuvor sechs Handelstage in Folge gestiegen und am Montag mit 4.357 Dollar auf ein Allzeithoch geklettert war.

Gold4.115,48 USD-5,53%
Zeitraum 1 Tag - FX and PM
20:000:004:008:0012:0016:00
  • 4.374,58
  • 4.374,58
  • 4.115,15
  • 4.115,15
  • 4.098,01
  • 4.098,01
ChartAktuellesZahlen & Daten

Getrieben wurde der Goldpreis zuletzt durch geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und die zeitweise Schließung von Regierungsbehörden, was Anleger dazu veranlasste, sich von risikoreicheren Anlageklassen wie Aktien abzuwenden. Seit Jahresbeginn hatte das Edelmetall mehr als 60 Prozent an Wert gewonnen.

Laut den Analysten von Activtrades steht der aktuelle Rückgang vor allem im Zusammenhang mit einem stärkeren US-Dollar: Steigt dessen Kurs, wird Gold in anderen Währungen teurer – was die Nachfrage dämpft. Von einer nachhaltigen Trendwende gehen die Experten jedoch nicht aus.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom