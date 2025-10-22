Im Bodenseekreis Medizinischer Versorger startet Insolvenzverfahren

Von Nilofar Breuer Aktualisiert am 22.10.2025 - 20:49 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Arzt trägt ein Stethoskop um den Hals (Symbolbild): Eine Klinik-Insolvenz im Bodenseekreis ist besiegelt. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Monatelang war unklar, wie die medizinische Versorgung im Bodenseekreis gesichert werden soll. Jetzt trifft der Gemeinderat einen entscheidenden Beschluss.

Der Medizin Campus Bodensee (MCB) startet ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das teilte das insolvente Unternehmen am heutigen Mittwoch mit. Die Entscheidung geht auf einen Beschluss des Gemeinderates von Friedrichshafen zurück. "Mit dieser besonderen Form eines Insolvenzverfahrens kann die Klinik für die Menschen in der Region langfristig eine stabile Krankenhausversorgung sicherstellen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Bereits am 28. Mai 2025 hatte der MCB einen Insolvenzantrag für seine beiden medizinischen Versorgungszentren in Friedrichshafen und Tettnang beim zuständigen Amtsgericht gestellt. Jetzt folgte der entscheidende Beschluss.

Insolvenz von MCB: Kliniken seien nicht "pleite"

Zu den Vorgängen erklärt der MCB: Die Kliniken seien nicht "pleite", sondern weiterhin in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Nur dann sei ein Eigenverwaltungsverfahren überhaupt möglich. Mit einem Eigenverwaltungsverfahren hätten sich bereits zahlreiche Kliniken erfolgreich neu aufgestellt, heißt es weiter.

Da aber die Stadt Friedrichshafen beschlossen hätte, sich zum Jahresende aus der Trägerschaft des Klinikums Friedrichshafen zurückzuziehen, könnte unter anderem deshalb zu einem späteren Zeitpunkt eine Zahlungsunfähigkeit eintreten.

Insolvenzverfahren von MBC: "der bestmögliche Weg"

Deshalb sei die Geschäftsführung verpflichtet, in absehbarer Zeit einen Antrag auf ein Eigenverwaltungsverfahren zu stellen.