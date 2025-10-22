So viel Rente bekommen die Deutschen

Kurzarbeit droht VW stoppt vorübergehend Produktion von Golf und Tiguan

Von dpa , t-online 22.10.2025 - 16:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Droht VW ein Produktionsstopp wegen des Mangels an Chips? (Archivfoto) (Quelle: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/imago-images-bilder)

Der deutsche Autobauer steckt wegen ausbleibenden Chiplieferungen in der Krise: Ohne die wichtigen Teile könnte die Produktion bei VW eingeschränkt werden.

Der Autokonzern Volkswagen stoppt vorerst die Fertigung der Modelle Golf und Tiguan am Firmensitz in Wolfsburg. Das berichten die "Bild"-Zeitung und das ZDF übereinstimmend. Demnach ist der vorübergehende Stopp in dieser Woche vorgesehen. Laut Informationen von "Bild" ist zudem im Werk Zwickau Kurzarbeit für die kommende Woche vorgesehen.

Am Mittwochmorgen schloss VW wegen der Probleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia schon kurzfristige Einschränkungen in der Produktion nicht aus. "Derzeit ist die Produktion unbeeinträchtigt. Vor dem Hintergrund der dynamischen Lage können Auswirkungen auf die Produktion kurzfristig jedoch nicht ausgeschlossen werden", heißt es in einem Eintrag im Intranet des Konzerns, der der dpa vorliegt. Ein Sprecher bestätigte das auf Anfrage.

Mercedes: Keine Engpässe

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie.

Der Herstellerverband VDA hatte bereits vor möglichen Ausfällen wegen der Probleme bei Nexperia gewarnt – bis hin zu Produktionsstopps. Noch am Abend sollte es eine Schalte des Bundeswirtschaftsministeriums mit Verbänden und Firmen geben. Nach Branchenangaben loten Unternehmen Alternativen aus.