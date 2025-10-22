t-online - Nachrichten für Deutschland
Ex-Finanzminister Lindner findet neuen Job bei Beratungsunternehmen

Ex-FDP-Chef
Neuer Job für Christian Lindner

Von t-online
Aktualisiert am 22.10.2025 - 18:30 Uhr
Christian Lindner: Der ehemalige FDP-Chef wird in der Wirtschaft tätig.
Der frühere Bundesfinanzminister erhält eine weitere Beschäftigung in der Wirtschaft. Er soll dem Beratungsunternehmen Teneo bei geopolitischen Fragen zur Seite stehen.

Der ehemalige FDP-Parteivorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner soll eine neue Aufgabe in der Wirtschaft gefunden haben. Laut dem Magazin "Focus" wird Lindner eine Position in der Beratungsfirma Teneo einnehmen.

Der 46-Jährige soll für das weltweit aktive Unternehmen Kunden im US-Heimatmarkt in geopolitischen Fragen beraten und das Wachstum in Europa vorantreiben. Der genaue Beginn der Tätigkeit richtet sich nach dem Abschluss des gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungsverfahrens durch das Bundeskabinett.

Im Krisenmanagement tätig

Laut dem Bericht hat sich Teneo seit Monaten um Lindner bemüht. Das Unternehmen berät Führungskräfte unter anderem in Krisen. Weltweit beschäftigt Teneo 1.700 Mitarbeiter in 45 Büros.

Lindner hatte zuvor bereits angekündigt, er wolle sich unter anderem in der Start-up-Branche betätigen. "Als Politiker habe ich mich dann viele Jahre für die Stärkung des Start-up-Ökosystems eingesetzt." Er sei "unverändert überzeugt, dass der wirtschaftliche Erfolg unserer Gesellschaft maßgeblich von der Gründerkultur abhängt. Deshalb engagiere ich mich dafür weiter", sagte Lindner dem "Business Insider". Lindner hatte als Jugendlicher eine Marketingagentur gegründet. Zudem soll Lindner als unabhängiges Mitglied in das Shareholder-Board des Personaldienstleisters Stepstone einsteigen.

Lindner war von Dezember 2021 bis zum Bruch der Ampelkoalition im November 2024 Finanzminister. Am Abend der Bundestagswahl im Februar kündigte er seinen Abschied von der Politik an.

