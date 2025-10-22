t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Denns Biomarkt: Gründer der Denree-Gruppe ist tot

DAX
24.151,13(-0,74%)
Gold
4.047,35 USD(-1,88%)
Bitcoin
93.248,60 EUR(-3,79%)
Öl Brent
61,66 USD(+1,18%)

Denree-Gruppen-Gründer
Chef von Denns Biomarkt gestorben

Von dpa
22.10.2025 - 18:19 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:251022-935-906654Vergrößern des Bildes
Thomas Greim: Der Gründer der Denree-Gruppe ist im Alter von 73 Jahren verstorben. (Archivfoto) (Quelle: BioMarkt Verbund/dpa)
News folgen

In ganz Deutschland sind die Denns Biomärkte heute zu finden: Nun ist der Gründer des Unternehmens aus Oberfranken mit 73 Jahren gestorben.

Der Gründer der Denree-Gruppe, eines Großhandels für Bio-Lebenmittel und Naturkosmetik, ist tot. Thomas Greim starb im Alter von 73 Jahren im Kreis seiner Familie, wie das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Töpen mitteilte. Die Gruppe beliefert zahlreiche Bio-Supermärkte in Deutschland sowie angrenzenden Ländern und betreibt die eigenen Ladengeschäfte unter der Marke Denns Biomarkt.

Greim habe in mehr als fünf Jahrzehnten die Bio-Branche in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer, hieß es. "Mit Unternehmertum, Mut und Weitblick entwickelte er aus einer Gründeridee das führende Bio-Fachhandelshaus im deutschsprachigen Raum und einen starken Verbund aus über 400 Denns BioMärkten und einem Netzwerk von selbstständigen Fachgeschäften."

Gegründet wurde das Unternehmen 1974. Heute beschäftigt die Gruppe nach eigenen Angaben rund 8.200 Menschen und hat einen Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Seit Januar 2025 führen zwei der acht Kinder von Greim das Unternehmen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom