DB-Cargo-Chefin vor dem Aus "Objektiv ungeeignet": Dieses Gutachten brachte sie wohl zu Fall

Von afp , reuters , t-online 22.10.2025 - 20:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sigrid Nikutta: Die Chefin der DB-Cargo muss wohl ihren Posten räumen. (Archivfoto) (Quelle: Arno Wölk/t-online)

Die Chefin der DB-Cargo wird das Unternehmen verlassen. Ein Gutachten ließ an ihren Sanierungsplänen offenbar kein gutes Haar.

Die neue Bahn-Chefin Evelyn Palla krempelt den Vorstand des krisengeplagten Staatskonzerns kräftig um. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die Ablösung der DB-Cargo-Chefin Sigrif Nikutta beschlossene Sache. Der Aufsichtsrat muss über sie und weitere Personalien am 30. Oktober formal entscheiden. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, Palla habe die Aufgabe, ein schlagkräftiges Team aufzustellen. Dafür habe sie die Unterstützung des Bundes als Eigentümer der Bahn.

Zur Personalie Nikutta wollte sich eine Sprecherin der Bahn am Mittwoch nicht äußern. Allerdings meldeten zuvor zahlreiche Medien, dass die Trennung von der DB-Cargo-Chefin bevorstehe. Konkret stand die Bahn-Chefin wohl wegen ihres Sanierungskonzepts für das Logistikunternehmen massiv in der Kritik. Ein Gutachten der Beratungsfirma Oliver Wyman, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" zitiert, soll zu dem Schluss gekommen sein, dass Nikuttas Konzept für die Sanierung "objektiv ungeeignet" sei.

Unternehmen muss in die schwarzen Zahlen

In dem sieben Seiten langen Papier soll es unter anderem heißen, dass es Nikuttas Konzept an Details mangele. Eine wirklich "nachhaltige Profitabilität" lasse sich damit nicht erreichen, dafür sei es "nicht mit ausreichend konkreten Maßnahmen hinterlegt". Zudem seien Entwicklungen einzelner Geschäftsfelder als "sehr optimistisch" und "wahrscheinlich nicht erreichbar" beschrieben worden.

Das Papier soll laut "SZ" zu dem Schluss kommen, dass DB-Cargo grundsätzlich sanierfähig sei. Allerdings könne das Ziel nicht mit den vorgeschlagenen Maßnahmen von Nikutta erreicht werden.