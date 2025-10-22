t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Daniel Funke: Ehemann von Jens Spahn hat neuen Job bei Peek & Cloppenburg

DAX
24.151,13(-0,74%)
Gold
4.100,47 USD(-0,60%)
Bitcoin
92.818,74 EUR(-3,10%)
Öl Brent
61,66 USD(+1,18%)

Ehemann von Jens Spahn
Daniel Funke hat neuen Job

Von t-online, jse
22.10.2025 - 21:45 UhrLesedauer: 1 Min.
Daniel Funke (l) und Jens Spahn (Archivbild): Funke hatte Burda Anfang 2024 verlassen.Vergrößern des Bildes
Daniel Funke (l) und Jens Spahn (Archivbild): Funke hatte Burda Anfang 2024 verlassen. (Quelle: POP-EYE/Christina Kratsch via www.imago-images.de)
News folgen

Daniel Funke wechselt von der Medienwelt zur Modebranche. Der Ehemann von Jens Spahn übernimmt die neue Position des Head of Public & Corporate Affairs bei Peek & Cloppenburg.

Der langjährige Medienmanager Daniel Funke hat eine neue berufliche Aufgabe übernommen. Wie mehrere Branchendienste berichten, ist der 44-Jährige zum Modeunternehmen Peek & Cloppenburg in Düsseldorf gewechselt. Dort bekleidet er die neu geschaffene Position des Head of Public & Corporate Affairs.

Funke war zuvor rund 15 Jahre für den BurdaVerlag tätig. Seit 2009 arbeitete er für das People-Magazin "Bunte" als Büroleiter in Berlin. 2019 übernahm er die Leitung des Hauptstadtbüros des Münchner Medienhauses. In dieser Funktion war er unter anderem für die Positionierung des Verlages in politischen und gesellschaftlichen Netzwerken verantwortlich. Anfang 2024 verließ er das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Funke und Spahn sind seit 2017 verheiratet

In seiner neuen Rolle bei Peek & Cloppenburg soll Funke künftig von Berlin aus tätig sein. Laut PRReport wird er Positionierungsstrategien entwickeln und als Schnittstelle zu Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft fungieren.

Funke ist mit dem CDU-Politiker Jens Spahn verheiratet, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Das Paar hatte 2017 geheiratet.

Die neue Position bei Peek & Cloppenburg wurde eigens für ihn geschaffen. Angaben zur Dauer oder Ausgestaltung des Vertrags liegen derzeit nicht vor.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom