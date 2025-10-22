Ehemann von Jens Spahn Daniel Funke hat neuen Job

Daniel Funke (l) und Jens Spahn (Archivbild): Funke hatte Burda Anfang 2024 verlassen. (Quelle: POP-EYE/Christina Kratsch via www.imago-images.de)

Daniel Funke wechselt von der Medienwelt zur Modebranche. Der Ehemann von Jens Spahn übernimmt die neue Position des Head of Public & Corporate Affairs bei Peek & Cloppenburg.

Der langjährige Medienmanager Daniel Funke hat eine neue berufliche Aufgabe übernommen. Wie mehrere Branchendienste berichten, ist der 44-Jährige zum Modeunternehmen Peek & Cloppenburg in Düsseldorf gewechselt. Dort bekleidet er die neu geschaffene Position des Head of Public & Corporate Affairs.

Funke war zuvor rund 15 Jahre für den BurdaVerlag tätig. Seit 2009 arbeitete er für das People-Magazin "Bunte" als Büroleiter in Berlin. 2019 übernahm er die Leitung des Hauptstadtbüros des Münchner Medienhauses. In dieser Funktion war er unter anderem für die Positionierung des Verlages in politischen und gesellschaftlichen Netzwerken verantwortlich. Anfang 2024 verließ er das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Funke und Spahn sind seit 2017 verheiratet

In seiner neuen Rolle bei Peek & Cloppenburg soll Funke künftig von Berlin aus tätig sein. Laut PRReport wird er Positionierungsstrategien entwickeln und als Schnittstelle zu Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft fungieren.

Funke ist mit dem CDU-Politiker Jens Spahn verheiratet, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Das Paar hatte 2017 geheiratet.