Tesla verkauft mehr Autos und enttäuscht Anleger dennoch

Unternehmer Elon Musk:

Der Autobauer Tesla hat Zahlen fürs dritte Quartal vorgelegt. Zwar stiegen die Verkäufe, Analysten sehen aber weniger Profite in der Zukunft

Tesla hat im dritten Quartal dank eines Ansturms von Käufern vor dem Auslaufen einer US-Steuergutschrift einen Rekordumsatz erzielt, die Gewinnerwartungen der Analysten jedoch verfehlt. Der Umsatz des in Austin im US-Bundesstaat Texas ansässigen Elektroautobauers von Elon Musk belief sich auf 28,1 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 26,37 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn pro Aktie lag mit 50 Cent jedoch unter den Schätzungen zwischen 55 und 56 Cent. Die Tesla-Aktie gab im nachbörslichen Handel um weniger als ein Prozent nach.

Eine Prognose für das Gesamtjahr gab Tesla nicht ab. Man sei mit kurzfristiger Unsicherheit durch veränderte Handels-, Zoll- und Fiskalpolitik konfrontiert, konzentriere sich aber auf langfristiges Wachstum, teilte das Unternehmen mit. Der Ansturm auf die Fahrzeuge war durch das Auslaufen einer Steuergutschrift von 7.500 Dollar Ende September ausgelöst worden. Um das Volumenwachstum aufrechtzuerhalten, hat Tesla Anfang des Monats günstigere "Standard"-Varianten der Modelle Y und 3 eingeführt.