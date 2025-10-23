Kurzarbeit abgewendet? Volkswagen findet neuen Chiplieferanten

Von reuters 23.10.2025 - 12:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Produktion eines Elektro-Autos von Volkswagen: Dem Konzern drohte ein Engpass bei wichtigen Bauteilen. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/Nancy Heusel)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wegen Problemen bei einem Zulieferer stand die Produktion von Volkswagen auf der Kippe. Jetzt gibt der Automobilkonzern vorsichtig Entwarnung.

Volkswagen will drohende Produktionsstopps wegen eines Chipmangels mit einem neuen Zulieferer abwenden. "Wir haben einen alternativen Lieferanten, der den Lieferausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte", sagte VW-Markenproduktionsvorstand Christian Vollmer dem "Handelsblatt" am Donnerstag.

Derzeit werde mit einem Unternehmen verhandelt, dessen Namen er jedoch nicht nennen wollte. Mit der Lösung reagiert der Konzern auf einen drohenden Engpass bei wichtigen Bauteilen.

Insider: VW-Stammwerk produziert nächste Woche

Inzwischen hat sich jedoch ein Insider zu Wort gemeldet: Bei aller Unsicherheit durch den drohenden Mangel an Halbleitern von Nexperia wird ihmzufolge im Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg in der kommenden Woche die Produktion nicht angehalten. "Nach jetzigem Stand läuft die Produktion nächste Woche normal", sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Wegen des Feiertags in Niedersachsen ruhe die Arbeit nur am Freitag.

Wie es ab Anfang November weitergehe, sei wegen der großen Unsicherheit über die Chip-Versorgungslage nicht zu sagen. Kurzarbeit sei für das größte deutsche VW-Werk nicht beantragt. Es liefen aber vorsorglich Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit, falls es doch notwendig werden sollte. Ein VW-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.