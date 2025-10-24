Der Chef des Handelsverbands, Stefan Genth, hat im Interview mit t-online gefordert, Plattformen wie Temu und Shein "den Stecker zu ziehen". Stimmen Sie zu?

Nein, auch Billigshops haben eine Existenzberechtigung. Verbraucher sollten die Möglichkeit haben, günstig zu shoppen. Aber es muss sicher sein. Als Erstes müssen darum Schutzrechte für Kunden geschaffen und durchgesetzt werden, bevor man zu drastischeren Mitteln greift.

Sind Billigshops wie Temu und Shein auch Einfallstore für Verbraucher, sich zu verschulden? Heute kaufen, erst später bezahlen – das dürfte gerade für jüngere Verbraucher attraktiv klingen. Bei ihnen hat die Verschuldung zuletzt zugenommen.

Wir warnen vor diesen sogenannten "Buy now, pay later"-Angeboten. So etwas kann schnell zur Finanzfalle werden. Gerade Jüngere, die mit Taschengeld oder einer Ausbildungsvergütung auskommen müssen, klicken darauf, weil sie später bezahlen wollen. Sie übersehen aber im Kleingedruckten, dass bei verpasster Frist Zinsen von bis zu 15 Prozent fällig werden. Es ist eben kein etablierter Kauf auf Rechnung, sondern ein Kleinkredit. Das ist vielen vielleicht nicht bewusst.

Die Bestellsummen dürften aber doch oft gering sein …

Aber es läppert sich, wenn jemand viele Kredite abschließt, den Überblick verliert. Dazu kommen Mahnungen und Inkassogebühren. Die finanzielle Überforderung wird zur Finanzfalle. Und ja: Die einfache Verfügbarkeit von "Buy now, pay later" bei Onlineshops führt zu stärkerer Inanspruchnahme von Kleinkrediten.

In Deutschland gibt es keine Strategie zur Finanzbildung Ramona pop

Könnte das neue Gesetz über Verbraucherkreditverträge Abhilfe schaffen, das Ende November verabschiedet werden und 2026 in Kraft treten soll? Es sieht unter anderem eine Kreditprüfung auch bei Kleinkrediten vor.

Ja, künftig müssen die Einkommensverhältnisse der Käufer geprüft werden und auch, ob weitere Zahlungsverpflichtungen vorliegen. Das geht etwas über eine Schufa-Prüfung hinaus.

Wäre Ihnen ein Verbot von "Buy now, pay later"-Angeboten noch lieber?

Die Möglichkeit kann ja auch manchmal sinnvoll sein. Etwa, wenn jemand weiß, dass in einigen Monaten eine Gehaltserhöhung ansteht. Aber es muss den Menschen klar sein, dass sie einen Kredit aufnehmen, und es muss geprüft werden, ob sie den auch wirklich zurückzahlen können.

Das neue Gesetz soll Verbraucher vor voreiligen Kreditabschlüssen schützen. Gleichzeitig soll man Kredite künftig einfach per Klick – statt per Unterschrift – abschließen können. Wie passt das denn zusammen?