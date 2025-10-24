t-online - Nachrichten für Deutschland
Hamburger Autovermieter Starcar beantragt Insolvenz

Fast 1.100 Mitarbeiter betroffen
Autovermieter Starcar beantragt Insolvenz

Von dpa, t-online
24.10.2025 - 19:08 UhrLesedauer: 2 Min.
Kleinlaster von Starcar: Die Hamburger Firma gehört zu den größten Autovermietern in Deutschland.Vergrößern des Bildes
Kleinlaster von Starcar: Die Hamburger Firma gehört zu den größten Autovermietern in Deutschland. (Quelle: Bjoern Wylezich)
News folgen

Im August verkündete Starcar-Chef Hilgerloh noch positive Umsatzzahlen für sein Unternehmen. Doch ein Problem verschwieg der Manager offenbar.

Der Hamburger Autovermieter Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung hat ein Insolvenzverfahren beantragt, wie das Unternehmen mitteilte. Das Amtsgericht Hamburg hat ein vorläufiges Verfahren eröffnet, wie zuerst die "Wirtschaftswoche" berichtete. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Rechtsanwalt Christoph Morgen bestellt worden.

Wie Morgen und das Unternehmen mitteilten, können Kunden weiter Fahrzeuge bei Starcar mieten. Der Geschäftsbetrieb werde an allen Standorten fortgeführt. Morgen habe eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung eingeleitet, um Löhne und Gehälter der Mitarbeiter zu sichern, heißt es in der Mitteilung. Die knapp 1.100 betroffenen Mitarbeiter seien bereits über den Stand der Dinge informiert worden. Die Gründe des Insolvenzantrags gingen aus der Mitteilung von Starcar nicht hervor.

imago images 0803726697Vergrößern des Bildes
Jens Erik Hilgerloh, der Vorstandsvorsitzende von Starcar. (Quelle: IMAGO)

Starcar: Insolvenz trotz Umsatzsteigerung

Nach Angaben der "Wirtschaftswoche" nahm das Unternehmen 2022 Schulden in Höhe von rund 240 Millionen Euro auf. Die Darlehen von verschiedenen Banken hatten demnach eine Laufzeit von drei Jahren. Dem Magazin zufolge gab es deshalb in den vergangenen Wochen intensive Gespräche mit den Finanziers von Starcar, mit dem Ziel, die Darlehen zu verlängern und die Insolvenz abzuwenden. Die Gespräche seien aber an der schlechten Finanzlage der Firma gescheitert.

Laut "Wirtschaftswoche" soll sich die Situation des Unternehmens zuletzt verschlechtert haben. Dabei habe Vorstandschef Jens E. Hilgerloh Ende August noch einen Umsatz von 510,65 Millionen Euro verkündet – nach 341,73 Millionen im Jahr zuvor. Die hohen Schulden des Unternehmens habe Hilgerloh aber verschwiegen.

Die 1987 in Hamburg gegründete Firma gehört laut "Wirtschaftswoche" zu den größten Autovermietern in Deutschland neben Sixt, Europcar und Hertz. Starcar betreibt deutschlandweit mehr als 100 eigene Stationen und über 500 Partner-Mietstationen.

Verwendete Quellen
