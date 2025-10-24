Personalwechsel an der Bahnspitze Er soll DB Cargo wieder auf Erfolgskurs bringen

Bernhard Osburg, ehemaliger Stahlvorstand von Thyssenkrupp: Laut Insidern soll er Sigrid Nikutta an der Spitze von DB Cargo ablösen. (Quelle: Oliver Berg)

Bei der Frachtsparte der Bahn läuft es schlecht, deshalb soll Managerin Sigrid Nikutta ihren Posten räumen. Ihr Nachfolger steht offenbar bereits fest.

Der Stahl-Manager Bernhard Osburg soll einem Insider zufolge neuer Chef der krisengeplagten Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn werden. Der Aufsichtsrat des Staatskonzerns soll die Personalie in der kommenden Woche beschließen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitagabend der Nachrichtenagentur Reuters.

Osburg war rund drei Jahre lang Vorstandschef der Stahltochter von Thyssenkrupp, bis er im August 2024 im Streit mit Konzernchef Miguel Lopez über die Zukunft des Stahlgeschäfts zurücktrat. Er war auch als Präsident für die Wirtschaftsvereinigung Stahl tätig. Der Frachtverkehr spielt eine wichtige Rolle für die Stahlbranche. Die Bahn wollte sich nicht zu der Personalie äußern.

Bahn will laut Insidern zwei weitere Topposten besetzen

Am Mittwoch war bereits durchgesickert, dass die bisherige Cargo-Chefin Sigrid Nikutta gehen muss. Auch dazu tagt der Aufsichtsrat am 30. Oktober, um dies formal zu entscheiden. Nikuttas Sanierungskonzept ist einem externen Gutachten zufolge nicht ausreichend. Ihr wurde vorgeworfen, nur zu sparen, aber kein zukunftsträchtiges Konzept zu haben. DB Cargo muss auf Druck der EU-Kommission umgebaut werden. In der neuen Bahn-Strategie von Verkehrsminister Patrick Schnieder heißt es, Cargo müsse ab 2026 profitabel sein. "Die Sanierungsmaßnahmen der DB Cargo AG sind fortzusetzen und gegebenenfalls zu intensivieren."

Die Frachtsparte der Bahn transportierte im ersten Halbjahr 2025 zehn Prozent weniger Güter, der Umsatz sank um neun Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Der operative Verlust verbesserte sich auf 96 Millionen Euro. Im Güterbereich machen private Konkurrenten der Bahn bereits rund 60 Prozent des Geschäfts in Deutschland.