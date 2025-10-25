t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Serengeti-Park Hodenhagen vor Aus: Probleme wegen dieser Großprojekte

DAX
24.239,89(+0,13%)
Gold
4.070,04 USD(-1,03%)
Bitcoin
99.607,49 EUR(+3,71%)
Öl Brent
65,69 USD(-0,41%)

"Bluten langsam aus"
Serengeti-Park in großen Schwierigkeiten

Von t-online
Aktualisiert am 27.10.2025 - 08:10 UhrLesedauer: 1 Min.
Gizomba: Die Fahrgäste entscheiden selbst, wie oft und schnell sich die Sitze drehen.Vergrößern des Bildes
"Gizomba": Die Achterbahn ist seit vier Jahren nicht in Betrieb. (Quelle: Serengeti-Park Hodenhagen)
News folgen

Zwei Attraktionen sollten den Serengeti-Park in Hodenhagen bereichern. Nun droht das Aus – wegen der beiden Großprojekte.

Der Serengeti-Park im niedersächsischen Hodenhagen sieht sich wegen zweier gescheiterter Großprojekte mit erheblichen finanziellen Problemen konfrontiert. Laut "Bild"-Zeitung belasten vor allem die Kosten für den Transport eines ausgemusterten Airbus A310 sowie die seit Jahren stillstehende Achterbahn "Gozimba" die wirtschaftliche Lage des Freizeitparks. Parkchef Fabrizio Sepe erklärte: "Wir sind am Tropf und bluten langsam aus."

Allein der Transport des alten Airbus, der am Sonntag vom Flughafen Hannover auf das 49 Kilometer entfernte Parkgelände gebracht werden soll, kostet laut Sepe statt der ursprünglich geplanten 250.000 Euro rund 945.000 Euro. Unter anderem fielen 260.000 Euro dafür an, 480 Bäume entlang der Strecke hochzubinden. Die Maschine soll künftig als Restaurant dienen.

urn:newsml:dpa.com:20090101:250606-935-634187Vergrößern des Bildes
Fabrizio Sepe, Geschäftsführer des Serengeti-Parks, betrachtet die Tragflächen seines Airbus A310 (Archivbild): Der Park will den Flieger zu einem Restaurant ausbauen. (Quelle: Ole Spata)

Parallel dazu verschärft sich die Lage durch die Achterbahn "Gozimba", die seit vier Jahren nicht in Betrieb ist. Die Kosten summieren sich laut Bericht mittlerweile auf 7,9 Millionen Euro. Dort gebe es immer wieder Probleme bei der Zulassung. Der Hersteller schiebe die Verantwortung dabei auf die Metallbaufirma. Sepe betonte: "Für einen mittelständischen Familienbetrieb eine Katastrophe."

Eine von Unterstützern gestartete Spendenkampagne hat nach Angaben des Parkchefs nur begrenzte Wirkung gezeigt: "Es sind nur ein paar Tausend Euro zusammengekommen." Hoffnung setzt Sepe nun auf eine vertragliche Lösung mit dem Hersteller der Achterbahn.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Finanzen A bis Z

Alle Aktien der Indizes

ETFs

Indizes Deutschland

Indizes Europa

Indizes USA & Asien

Kryptowährungen

Rohstoffe

Tools

Top Aktien

Währungen

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom