Ifo-Chef sieht Deutschland im Niedergang "Die Lage ist mittlerweile dramatisch"

Von reuters 26.10.2025 - 05:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts sieht Deutschland in einer prekären finanziellen Situation. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago)

Deutschland könnte bald "italienische Verhältnisse" erleben, warnt Ifo-Chef Clemens Fuest. Er sieht die Gefahr eines niedrigen Lebensstandards für viele Bürger.

Ifo-Präsident Clemens Fuest warnt eindringlich vor einem Abstieg der deutschen Wirtschaft. "Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Lage ist mittlerweile dramatisch", sagte Fuest der "Bild am Sonntag" unter Verweis auf eine neue Studie seines Instituts laut Vorabbericht. Diese zeigt, dass der Staatskonsum seit 2015 um gut 25 Prozent gestiegen ist, während die Unternehmensinvestitionen wieder auf das Niveau von 2015 zurückgefallen sind.

Fuest warnte, der Wohlstand des Landes sei akut in Gefahr: "Weniger private Investitionen bedeuten mittelfristig weniger Wachstum, weniger Steuereinnahmen und damit auch weniger Geld für staatliche Leistungen."

Warnung vor "italienischen Verhältnissen"

Der durchschnittliche Lebensstandard stagniere bereits seit Längerem. Dies führe zu einer Spaltung der Gesellschaft, da viele Bürger bereits einen sinkenden Lebensstandard erlebten. Bei anderen steige er dagegen. Fuest warnte, es drohten "italienische Verhältnisse" in Deutschland.