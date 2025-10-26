Sorge um Rohstoff-Nachschub nach Nexperia-Debakel EZB: Europa in der Klemme zwischen Trump und Xi

Xi Jinping und Donald Trump (Archivbild): Die Volksrepublik China ist überaus mächtig geworden. (Quelle: Kyodo News/imago-images-bilder)

Am Donnerstag trifft sich US-Präsident Trump mit Chinas Xi. Eine Studie der EZB warnt bei der Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Auch die EU-Staatschefs sind besorgt.

Die EU-Staats- und Regierungschefs zeigten sich besorgt. Auf ihrem Gipfel vergangene Woche in Brüssel verdonnerten sie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zu einem Krisenrapport. Bis Ende des Jahres soll von der Leyens Behörde einen Bericht vorlegen, wie die Versorgung der europäischen Industrie mit wichtigen Rohstoffen sichergestellt werden kann, bei deren Lieferung China eine Schlüsselrolle einnimmt.

Chinas Machtspiele im internationalen Warenverkehr bekamen Deutschlands Autobauer erst in den vergangenen Tagen zu spüren. Nach einem Handelsstreit zwischen den Niederlanden und China um die chinesisch-niederländische Halbleiter-Firma Nexperia bangten Autobauer wie VW um die Fortsetzung ihrer Produktion. Im Streit um die Kontrolle bei dem Chip-Hersteller verhängte Pekings Führung kurzerhand einen Export-Stopp für die Halbleiter-Bauteile von Nexperia. VW fürchtete um wichtige Bauteile. Denn ohne Nexperia läuft vom Fensterheber bis zum Blinker wenig in einem modernen Auto.

EZB fürchtet um Rohstoff-Nachschub

Nun warnt die Europäische Zentralbank in einer Studie vor der nächsten Abhängigkeit: Dieses Mal geht es um wichtige Schlüsselmetalle. "Versorgungsengpässe bei Seltenen Erden würden erhebliche Teile der verarbeitenden Industrie beeinträchtigen und weitreichende negative Folgen für die Eurozone haben", heißt es in einer EZB-Studie.

Seltene Erden wird eine Gruppe von Metallen genannt, die für Europas Industrie längst unerlässlich sind. So kommen Windräder ohne Permanentmagneten mit Neodym nicht aus, die Chemie braucht Katalysatoren wie Lanthan, und auch die Autoindustrie braucht die Schlüsselelemente – etwa für die Steuer-Elektronik. Die Liste der Seltenen Erden beginnt mit A wie Antimon und endet mit Z wie Zirkonium.

China kontrolliert den Zugang zu den begehrten Schlüsselelementen. Im andauernden Handelskonflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping schlägt die Europäische Zentralbank jetzt Alarm. "China liefert 70 Prozent der Seltenerd-Importe des Euroraums", heiß es in der Studie von EZB-Ökonom Matta Bania und seinem Team.

Auch USA wackeln

Titel der EZB-Untersuchung: "How vulnerable is the euro area to restrictions on Chinese rare earth exports?" – "Wie anfällig ist die Eurozone für chinesische Exportbeschränkungen?"