72 Dollar pro Aktie Schweizer Konzern kauft US-Biotechfirma für zwölf Milliarden Dollar

Von reuters 26.10.2025 - 19:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Schweizer Pharmariese Novartis (Symbolbild): Das Unternehmen kauft Avidity Biosciences. (Quelle: imago-images-bilder)

Für zwölf Milliarden Dollar kauft das Schweizer Unternehmen Novartis in den USA ein. Es geht um ein Biotechunternehmen.

Novartis übernimmt für rund zwölf Milliarden Dollar das US-Biotechunternehmen Avidity Biosciences, wie der Schweizer Pharmakonzern am Sonntag mitteilte. Die Aktionäre von Avidity sollen 72 Dollar je Aktie in bar erhalten, was einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Teil der Vereinbarung ist zudem, dass Avidity seine Präzisionskardiologie-Programme in der Frühphase in ein neues Unternehmen namens Spinco ausgliedert. Novartis will mit Zukäufen seine Medikamenten-Pipeline stärken und das künftige Wachstum ankurbeln.