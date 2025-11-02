Erfolgsgeschichte aus Siegen Diese Brille trugen Merkel und Obama

Von Judith Bootsmann 02.11.2025 - 19:03 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Barack Obama und Angela Merkel auf der Hannover Messe 2016: Sie testen die VR-Brille des Unternehmens PMD Technologies in Kooperation mit dem Google-Projekt Tango. (Quelle: getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kaum bekannt, aber weltweit verbaut: Sensoren des Siegener Unternehmens PMD Technologies stecken in Smartphones, Autos und Robotern. Sogar Barack Obama und Angela Merkel testeten die Technik.

Es ist Januar 2016. Helikopter kreisen, Scharfschützen liegen mit ihren Gewehren im Anschlag, Personenschützer umringen zwei prominente Gäste. In Hannover findet die weltweit größte Industriemesse statt, und die damaligen Staatschefs, US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel, eröffnen die Hannover Messe. Es ist ein mediales Event – und am nächsten Morgen ziert ein Mittelständler aus Siegen die Titelblätter von "New York Times", "Guardian" und "Telegraph". Oder besser gesagt, eine kleine schwarze, kastige Virtual-Reality-Brille, die Obama und Merkel vor Dutzenden Journalisten testen.

An der VR-Brille hatte PMD Technologies seit 2014 mit Google gewerkelt. Von außen sieht der kleine Apparat ulkig aus, die Macher haben Wackelaugen auf seine Front geklebt. Im Inneren steckt Hightech made in Germany: Sensoren ermöglichen, dass man Objekte durch eine Kamera dreidimensional statt zweidimensional sieht. Sie erfassen also Länge, Breite und Höhe von Objekten und Räumen. Obama und Merkel probierten die Technik, bewegten ihre Hände vor der Brille, lachten und hatten Spaß.

Es entstanden die ikonischen Bilder der Messe, die um die Welt gingen. "Marketingmäßig war das ein Volltreffer", sagt Bernd Buxbaum, Geschäftsführer und Mitgründer von PMD Technologies, knapp zehn Jahre später.

Und die aufgeklebten Augen? "Das war die Idee der Marketingkollegin. Sie hat diese Augen hier in Siegen in einem Bastelshop gekauft, und dann haben wir sie selbst aufgeklebt", sagt Buxbaum. Er sitzt in einem lichtdurchfluteten Konferenzraum, das gläserne Gebäude liegt etwas außerhalb der Stadt Siegen auf einem Hügel und gibt den Blick frei auf Wälder und die Großstadt. An einer Wand lehnt ein Fotodruck von Merkel, Obama und der VR-Brille.

Sensoren in Smartphones, Autos und Robotern

Buxbaums Unternehmen entstand vor mehr als 20 Jahren – und alles begann an der Universität Siegen. Hier, am Zentrum für Sensorsysteme, entstand die Grundlage für das sogenannte "schnelle 3D-Sehen" – die Technologie Photonic Mixer Device (PMD), entwickelt von einem Forschungsteam um den Mitgründer Rudolf Schwarte. Nach der Technologie wurde auch das Unternehmen benannt.

Die Sensoren des deutschen Mittelständlers sind mittlerweile in zahlreichen Alltagsgegenständen zu finden: in Smartphones, Autos und Robotern. Sie bewirken, dass die Geräte ihre Umwelt dreidimensional erfassen, ähnlich wie ein menschliches Auge. Der Smartphone-Hersteller LG beispielsweise nutzt die Sensoren, um das Gerät mithilfe von Kamera und Infrarotlicht zu entsperren.