Amazon: Versand-Riese will wohl zehntausende Jobs streichen

Jeder zehnte Bürojob in Gefahr
Amazon plant wohl tausende Stellenstreichungen

Von t-online, jse
Aktualisiert am 28.10.2025 - 10:17 UhrLesedauer: 1 Min.
Amazon (Symbolbild): Der Konzern plant Stellenstreichungen.Vergrößern des Bildes
Amazon (Symbolbild): Der Konzern plant Stellenstreichungen. (Quelle: Reed Saxon)
News folgen

Amazon plant Stellenstreichungen in mehreren Geschäftsbereichen, darunter Personalabteilung und Werbung. Bis zu 30.000 Bürojobs könnten betroffen sein.

Der US-Technologiekonzern Amazon bereitet laut übereinstimmenden Berichten mehrere Tausend Stellenstreichungen im Unternehmensbereich vor. Es könnten bis zu 30.000 Beschäftigte betroffen sein.

Die Stellenstreichungen sollen sich über mehrere Geschäftsbereiche erstrecken, darunter die Personalabteilung, die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) sowie der Bereich Werbung. Konkrete Zahlen oder ein Zeitplan wurden bislang nicht bestätigt.

Amazon selbst hat sich zu den Medienberichten bislang nicht offiziell geäußert. Beobachter werten den Schritt als Teil einer umfassenden Sparstrategie unter Konzernchef Andy Jassy. Das Unternehmen investiert derzeit stark in neue Technologien, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz, und steht zugleich unter Wettbewerbsdruck bei Cloud-Diensten.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Amazon mehrere Tausend Stellen gestrichen. In den USA beschäftigt der Konzern etwas mehr als eine Million Menschen, davon viele in der Logistik. Der nun geplante Stellenabbau betrifft laut US-Medien jedoch vor allem die Bürojobs – etwa zehn Prozent der sogenannten "White Collar"-Beschäftigten in den USA könnten betroffen sein.

Verwendete Quellen
  • wsj.com: "Amazon to Lay Off Tens of Thousands of Corporate Workers" (Englisch, kostenpflichtig)
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

