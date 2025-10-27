Nach Streit: So sieht Kohls Grab jetzt aus

Amazon plant Stellenstreichungen in mehreren Geschäftsbereichen, darunter Personalabteilung und Werbung. Bis zu 30.000 Bürojobs könnten betroffen sein.

Der US-Technologiekonzern Amazon bereitet laut übereinstimmenden Berichten mehrere Tausend Stellenstreichungen im Unternehmensbereich vor. Es könnten bis zu 30.000 Beschäftigte betroffen sein.

Die Stellenstreichungen sollen sich über mehrere Geschäftsbereiche erstrecken, darunter die Personalabteilung, die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) sowie der Bereich Werbung. Konkrete Zahlen oder ein Zeitplan wurden bislang nicht bestätigt.

Amazon selbst hat sich zu den Medienberichten bislang nicht offiziell geäußert. Beobachter werten den Schritt als Teil einer umfassenden Sparstrategie unter Konzernchef Andy Jassy. Das Unternehmen investiert derzeit stark in neue Technologien, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz, und steht zugleich unter Wettbewerbsdruck bei Cloud-Diensten.