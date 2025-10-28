"Änderungen in der Organisation" Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs weltweit

Von t-online Aktualisiert am 28.10.2025 - 11:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Amazon-Pakete (Symbolbild): Der Online-Riese will Tausende Stellen streichen. (Quelle: Richard Vogel/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Amazon ist der weltweit größte Online-Händler. Nun streicht der Riesenkonzern etwa 14.000 Stellen in der Verwaltung.

Der US-Konzern Amazon will Tausende Stellen in seiner Verwaltung streichen. Nach Unternehmensangaben sollen rund 14.000 Arbeitsplätze abgebaut werden – als Teil umfassender organisatorischer Veränderungen.

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sind vor allem Bürojobs betroffen. Die Maßnahme entspreche etwa zehn Prozent der rund 350.000 Verwaltungsstellen beim Online-Händler. Bereiche wie Lager und Vertrieb, in denen über 1,5 Millionen Menschen arbeiten, seien demnach nicht betroffen.

Nach Informationen des "Wall Street Journal" und der "New York Times" könnte die Zahl der insgesamt gestrichenen Stellen sogar bei rund 30.000 liegen. Die Maßnahmen sollen demnach am Dienstag beginnen. Amazon selbst äußerte sich dazu nicht konkret. Beobachter werten die Kürzungen als Reaktion auf eine veränderte wirtschaftliche Lage und interne Umstrukturierungen.

Amazon: Welt verändert sich rasch

Amazon verwies in der Mitteilung darauf, dass gleichzeitig neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen geschaffen würden. Die meisten betroffenen Beschäftigten sollen zudem 90 Tage Zeit bekommen, sich im Unternehmen nach anderen Positionen umzusehen.

Amazon warf selbst die Frage auf, warum man zu Kürzungen greife, während die Geschäfte gut liefen. Man dürfe nicht vergessen, dass die Welt sich rasch verändere, hieß es als Antwort. Der Konzern verwies auf die aktuellen Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz, die schnellere Innovationen erlaubten. Deshalb müsse man sich als Unternehmen möglichst schlank aufstellen.