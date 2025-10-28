Chipmangel in Europa Nexperia: Niederlande sprechen von Klau von Betriebsgeheimnissen

28.10.2025

Die Nexperia-Zentrale in Nijmwegen: Die einstige Tochter des Philips-Konzerns ist jetzt in Besitz des chinesischen Konzerns Wingtech. (Quelle: IMAGO/Marcel Krijgsman/imago)

Den Haag übernimmt die Kontrolle beim Chip-Hersteller Nexperia. Peking stoppt den Chip-Export und Deutschlands Autobauer zittern. Nun gibt es neue Details – auch zu Nexperia-Niederlassungen in Deutschland.

Der Fall liest sich wie ein Wirtschaftskrimi. Anfang Oktober übernahm die niederländische Regierung die Kontrolle beim Halbleiter-Hersteller Nexperia. Die einstige Tochter des Elektro-Riesen Philips, mit Sitz in Nijmegen gleich an der Grenze zu Deutschland, ging 2018 an den chinesischen Konzern Wingtech. Daher griff Chinas Regierung durch und verhängte einen Ausfuhrstopp für Chip-Bauteile. Plötzlich wurden in Europa die Halbleiter knapp. VW fürchtete um die Produktion in Wolfsburg und Chemnitz. Denn vom Fensterheber bis zum Warnblinker stecken bis zu dreihundert Nexperia-Chips in einem Auto.

Der Ärger war groß. Der niederländische Regierungschef Dick Schoof musste sich in der Vorwoche auf dem EU-Gipfel erklären. Nun werden neue brisante Details zu dem Fall bekannt.

Nexperia steht seit Langem im Fokus europäischer Behörden. Wingtech unterhält enge Kontakte zum chinesischen Staat. So stoppte die britische Regierung vor zwei Jahren die Übernahme einer Chip-Fabrik durch Nexperia in Wales. Begründung: "Risiko für die nationale Sicherheit". In Deutschland strich der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) fast zeitgleich eine Förderung für das Nexperia-Werk in Hamburg. Es gab den Verdacht, dass die Bauteile aus Hamburg in China auch für militärische Zwecke genutzt werden können, hieß es aus Geheimdienstkreisen.

Entlassungswelle in Hamburg und München

In den vergangenen Wochen dann spitzte sich die Lage zu. Nach Erkenntnissen der niederländischen Regierung versuchte Wingtech, wichtige Betriebsgeheimnisse zu verschieben und die Produktion für sogenannte Wafer komplett nach China zu verlegen. Diese Chip-Bauteile werden auch in den Nexperia-Werken in Manchester und Hamburg hergestellt. In China sollte die Wafer-Produktion dann laut "NRC Handelsblad" von Nexperia-Werken in die Wingtech-Tochter WingSkyChemi verlagert werden. Von Nexperia wäre nur eine leere Hülle geblieben.

Nach Recherchen der niederländischen Zeitung wollte Nexperia rund 40 Prozent seiner Beschäftigten in Europa entlassen. Das Entwicklungszentrum des Chip-Konzerns in München mit dreihundert Angestellten sollte gar komplett schließen. So griff Karremans ein.