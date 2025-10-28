Kein neuer Investor gefunden Betreiber von Opel-Testgelände insolvent

Der Opel-Entwicklungsstandort (Archivbild): Eines der größten Auto-Testgelände Deutschlands liegt im Wald in Rodgau-Dudenhofen nahe Frankfurt am Main. (Quelle: O.Roesler/Segula Technologies/dpa/dpa-bilder)

Rückschlag für Opel in Deutschland. Mutterkonzern Stellantis verliert den Betreiber für sein Testgelände in Hessen. Das Ingenieurbüro Segual Technologies ist insolvent.

Herbe Pleite für den deutschen Autobauer Opel. Der Mutterkonzern Stellantis muss nach einem neuen Betreiber für sein Autotest-Zentrum nahe Frankfurt suchen. Die insolvente Segula Technologies GmbH hat nach eigenen Angaben keinen neuen Investor gefunden und schließt die Test-Standorte Rodgau-Dudenhofen und Rüsselsheim.

287 Mitarbeitern werde zum Monatsende Oktober gekündigt, teilte der Opel-Dienstleister mit. Ein kleines Team soll die Anlagen noch bis zum Jahresende abwickeln. Für 82 meist langjährige Mitarbeiter am Standort Dudenhofen soll eine Transfergesellschaft gegründet werden, um ihnen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen.

Der französische Ingenieurs-Dienstleister Segula hat nach der Übernahme Opels durch die Peugeot-Mutter PSA größere Teile der Entwicklungsabteilung wie auch der Fahrzeugtests geführt. Die Kapazitäten wurden auch anderen Herstellern angeboten, auch nach der Übernahme wurde investiert. Das 1966 eröffnete Testzentrum gehört zu den größten in Europa und bietet unter anderem Rüttelstrecken, Steilwandkurven und Schleuderfelder.

Opel war 2021 vom Stellantis-Konzern übernommen worden. Das Unternehmen ist in Deutschland unter anderem an den Standorten Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern aktiv. Doch kriselt es gewaltig. So lässt der Aufbau eines E-Batteriewerks in Kaiserslautern weiter auf sich warten. Zuletzt hatte der französische Mutterkonzern Investitionen in Höhe von 13 Milliarden Dollar in den USA angekündigt. Ein weiterer Rückschlag für die Standorte in Deutschland. Nun kommt das Betreiber-Aus für das Testgelände in Hessen.