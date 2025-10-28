t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Berliner Unternehmen Denttabs rutscht in die Pleite

Pleite von Denttabs
Berliner Hersteller von Zahnputztabletten insolvent

Von t-online
28.10.2025 - 16:57 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 96236549Vergrößern des Bildes
Zahnputztabs im Handel (Symbolbild): Innovationstreiber Denttabs rutscht nun die Pleite. (Quelle: Anja Cord via www.imago-images.de/imago)
Zähne mit Tabs reinigen – für die Idee gewann Denttabs sogar Preise. Jetzt fehlen dem Start-up die finanziellen Mittel. Dennoch soll der Betrieb weitergehen.

Die Idee von Gründer Axel Kaiser ist denkbar einfach: Eine Zahnputztablette, die beim Kauen im Mund aufschäumt, um dann mit einer Zahnbürste für Mundhygiene zu sorgen. Doch nun meldete das Berliner Unternehmen Denttabs Insolvenz an. "Ich habe es in den vielen Jahren, die ich mit dem Thema Denttabs unterwegs bin, einfach nicht geschafft, genügend Menschen zu erreichen und zu überzeugen, Denntabs auch zu kaufen", schrieb Kaiser auf Linkedin.

Noch vor vier Jahren hatte Denttabs den deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Von "einer echten Transformation in Richtung Nachhaltigkeit", schwärmte die Jury, da die Zahnputztablette ohne umweltschädliche Zahnpasta-Tuben auskommt.

Doch rief der Erfolg Nachahmer auf den Plan. Trotz Verträgen mit Handelsgrößen wie dm und Rossmann kam das Berliner Unternehmen nicht auf entsprechende Umsatzzahlen.

Denttabs-Gründer Axel Kaiser baut auf eine Fortsetzung des Betriebs. Bei Linkedin schrieb er: "Der Betrieb arbeitet ganz normal weiter. Der Insolvenzanwalt hilft, Lösungen zu finden. Und am Ende wird alles doch in neue Hände übergehen. So der Plan."

